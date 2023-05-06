Захар Прилепин: Российский провоенный блогер попал под заминированный автомобиль

По официальным данным, известный российский провоенный писатель и блогер был ранен в результате взрыва заминированного автомобиля.
Сообщается, что Захар Прилепин, убежденный сторонник войны на Украине, после теракта в Нижегородской области был в сознании, но его водитель погиб.
В МВД сообщили, что задержан один подозреваемый.
Это произошло через месяц после того, как другой прокремлевский блогер Владлен Татарский был убит в результате взрыва бомбы в петербургском кафе.
Меньше чем через два часа после сообщения о субботнем нападении МВД сообщило, что подозреваемый, ранее судимый, был задержан возле леса в Нижегородской области.
«Поиск потенциальных партнеров продолжается», — говорится в сообщении.
Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин сообщил: «Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины аварии. Захар в порядке».
Сообщается, что взрыв произошел на отдаленной дороге в 80 километрах (50 милях) от города Бор. Государственные СМИ сообщили, что блогер получил сотрясение мозга и переломы костей.
Ответственность за нападение взяла на себя группа «Н», состоящая из украинцев и крымских татар.
«У нас было ощущение, что рано или поздно его взорвут», — написали они в Telegram. «Он ехал не один, но ехал с сюрпризом на днище машины».
Би-би-си не может подтвердить утверждения Атиша.
Помимо того, что Прилепин является одним из самых известных российских писателей, он известен своим участием в российской ультранационалистической политике.
47-летний ветеран кровопролитных войн России в Чечне в 1990-х годах признался, что воевал на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины.
Он призывал к «возвращению Киева в состав России». В прошлом году группа, основанная Брильбиным, призвала чиновников «очистить культурное пространство» от всех, кто выступает против конфликта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать предполагаемый взрыв до завершения расследования.
Но пресс-секретарь МИД России Мария Захарова стремилась обвинить в нападении Великобританию и США.
«Правда установлена, — написала она в Telegram, — Вашингтон и НАТО выпестовали еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим». «Молись за Захара».
Это последнее нападение, направленное против видных сторонников войны президента Путина в Украине.
Владлен Татарский был убит в прошлом месяце. Блогер писал о линии фронта в Украине и получил известность в прошлом году после публикации видео, снятого в Кремле, в котором он сказал: «Всех победим, всех убьем, всех ограбь по мере необходимости. это.»
26-летняя активистка Дарья Трепова позже была арестована и обвинена в терроризме после того, как опубликовала видео, которое, как полагают, было записано под давлением, в котором она призналась, что пронесла статуэтку в кафе, которое позже взорвалось.
А в августе 2022 года Дарья Дужина — дочь близкого соратника Путина — погибла в результате взрыва автомобиля под Москвой.
Считается, что ее отец, русский философ Александр Дугин, известный как «Мозг Путина», мог быть намеченной целью этой атаки.
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