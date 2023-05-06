Захар Прилепин: Российский провоенный блогер попал под заминированный автомобиль

6 мая 2023 г., 13:33 по Гринвичу Обновлено 1 час назад

Подпись к фотографии, Автомобиль Прилебена взорвался на дальней дороге

По официальным данным, известный российский провоенный писатель и блогер был ранен в результате взрыва заминированного автомобиля.

Сообщается, что Захар Прилепин, убежденный сторонник войны на Украине, после теракта в Нижегородской области был в сознании, но его водитель погиб.

В МВД сообщили, что задержан один подозреваемый.

Это произошло через месяц после того, как другой прокремлевский блогер Владлен Татарский был убит в результате взрыва бомбы в петербургском кафе.

Меньше чем через два часа после сообщения о субботнем нападении МВД сообщило, что подозреваемый, ранее судимый, был задержан возле леса в Нижегородской области.

«Поиск потенциальных партнеров продолжается», — говорится в сообщении.

Губернатор Нижнего Новгорода Глеб Никитин сообщил: «Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины аварии. Захар в порядке».

Сообщается, что взрыв произошел на отдаленной дороге в 80 километрах (50 милях) от города Бор. Государственные СМИ сообщили, что блогер получил сотрясение мозга и переломы костей.

Ответственность за нападение взяла на себя группа «Н», состоящая из украинцев и крымских татар.

«У нас было ощущение, что рано или поздно его взорвут», — написали они в Telegram. «Он ехал не один, но ехал с сюрпризом на днище машины».

Би-би-си не может подтвердить утверждения Атиша.

Помимо того, что Прилепин является одним из самых известных российских писателей, он известен своим участием в российской ультранационалистической политике.

47-летний ветеран кровопролитных войн России в Чечне в 1990-х годах признался, что воевал на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

Подпись к фотографии, Литературная слава Прилепина пришлась на 2000-е годы.

Он призывал к «возвращению Киева в состав России». В прошлом году группа, основанная Брильбиным, призвала чиновников «очистить культурное пространство» от всех, кто выступает против конфликта. READ Как этот астронавт справился с американо-российскими отношениями в космосе

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать предполагаемый взрыв до завершения расследования.

Но пресс-секретарь МИД России Мария Захарова стремилась обвинить в нападении Великобританию и США.

«Правда установлена, — написала она в Telegram, — Вашингтон и НАТО выпестовали еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим». «Молись за Захара».

Это последнее нападение, направленное против видных сторонников войны президента Путина в Украине.

Владлен Татарский был убит в прошлом месяце. Блогер писал о линии фронта в Украине и получил известность в прошлом году после публикации видео, снятого в Кремле, в котором он сказал: «Всех победим, всех убьем, всех ограбь по мере необходимости. это.»

26-летняя активистка Дарья Трепова позже была арестована и обвинена в терроризме после того, как опубликовала видео, которое, как полагают, было записано под давлением, в котором она призналась, что пронесла статуэтку в кафе, которое позже взорвалось.

А в августе 2022 года Дарья Дужина — дочь близкого соратника Путина — погибла в результате взрыва автомобиля под Москвой.