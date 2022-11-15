Захватите интересные мемы о войне на Украине и за ее пределами

Из всех провалов, которые мы называем «нетрадиционной безопасностью», нет ничего смешнее и показательнее роли цифровых сетей, чем очаровательное изображение шиба-ину — японской породы собак, которую Североатлантические парни используют в качестве своего тега. С легионом членов, среди которых исследователи социальных сетей, бывший президент Эстонии, представители в Конгрессе США и военнослужащие, НАФО является живым доказательством важности мемов в современной информационной войне.

НАФО и другие распространенные информационные кампании стали отличительной чертой очень посредственного вторжения России в Украину. Эти информационные мятежи стремятся цинично и остроумно противостоять пропагандистским инициативам. Любой пост в Твиттере или где-либо еще, пропагандирующий поддержку российского вторжения или законность фиктивных референдумов по присоединению частей Украины к России, Беспощадная сатира, сарказм и мемы Среди членов НАФО их в просторечии называют «парнями», независимо от возраста, пола или местонахождения.

Современная информационная война часто интегрируется в более широкие вопросы киберпространства и кибербезопасности. Создание ссылок обычно строится на информационной войне, которую сегодня легко вести с помощью социальных сетей и других цифровых технологий, но требующих совершенно другого набора навыков для публикации и анализа.

Если мы хотим понять современную информационную войну, мы должны признать, что она по существу мимикрия и гипотетика. приближается сделанный Министерством обороны США, который сейчас находится на рассмотрении и описан Twitter и Facebook как пример Ложная координация поведения, демонстрирует острую необходимость в этом. Mime War предпочитает не лобовую атаку, а восстание. Вливание контента в цифровой эфир является неточным и неэффективным для формирования повествования в соответствии со стратегическими целями. Существует лучший способ.

Меметическая война, более известная как война мемов, некоторое время находилась на периферии дискурса информационной войны. «мем» — определено Ричардом Докинзом как Наименьшая возможная единица человеческой культуры— суть этого подвида информационной войны. Идея состоит в том, что постепенно добавляя небольшие культурные элементы в дискурс о проблеме, такой как вторжение или другая военная операция, сообщение может распространяться непреднамеренно, используя в качестве средства передачи заражение, а не радиовещание.

С 2006 года НАТО признала, что MW должно занимать центральное место в ее оборонных инициативах. Стоит отметить, что предложение Объединить информационные операции, психологические операции и стратегические коммуникации в форме «военного центра мемов», который будет консультировать командиров НАТО по вопросам создания и передачи мемов, а также проводить подробный анализ врагов, дружественных и мирных жителей.

Эти идеи повлияли на усилия НАТО и Евросоюза по расширению своего участия в этой сфере. В 2017 году он создал НАТО и Европейский союз. Европейский центр передового опыта по гибридным угрозам, которые обычно сосредоточены на гибридной войне в ряде областей, включая информационную область. Также есть в Латвии Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациямоснованная в 2014 году, которая предоставляет индивидуальные консультации по информационной войне с акцентом на ее поведение в Интернете.

Но с тех пор анализ редко появлялся и имел тенденцию объединять войну мемов с более широкой информационной войной до такой степени, что они смешивались. Одним важным исключением является Отличный кусок Опубликовано на этом форуме Томом Аскоттом из Королевского института объединенных вооруженных сил в 2020 году. дизайн Кампании по его публикации на выборах в США в 2016 г. К сожалению, космический контент опасно уязвим на Земле для его публикации, включая массовые кампании по дезинформации, такие как Наши девочки щит Инициатива, опубликованная группой пользователей 4chan в попытке подорвать репутацию кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в сфере национальной безопасности в 2016 году.

В сетевой среде, где люди наделены всей мощью издательского станка Гутенберга у себя на ладони, крайне важно предоставить пользователям возможность создать соответствующий рассказ. Если Австралия и ее союзники хотят повторить успех современных операций информационной войны в Украине, понимание мемов важнее, чем когда-либо. Доказательством этого является роль НАФО в Украине. Война мемов носит распределенный и коллективный характер, и для понимания ее силы требуется понимание интернет-культуры.

От чего многое зависит — и действительно от того, как Соединенные Штаты, Австралия и другие страны-единомышленники смогут использовать войну памяти в своих интересах — так это от способности создавать совместные онлайн-повстанческие движения. Лучшие инициативы цифрового маркетинга — это совместные инициативы.Spotify завернутый, например, позволяет пользователям не только собирать данные о своих музыкальных привычках за год, но и делиться этими данными с другими, внося свой вклад в повествования и метарассказы о популярной музыке. На самом деле война мемов основана на том же сборнике пьес, предоставляя ряд культурных объектов, которые люди могут использовать, создавать ремиксы и воспроизводить в Интернете.

Итак, вернемся к НАФО. Чтобы понять, что важного в размещении сжатого изображения сиба-ину в ответ на дезинформацию в социальных сетях, нам нужно понять его историю. Сиба-ину имеет удивительную историю использования в Интернете в качестве мема, который символизирует цинизм, отсутствие уважения и полную прямолинейность перед лицом сложных обстоятельств. Это включает Дож мем, появившийся на Reddit и 4chan в 2010 году. Это, в свою очередь, повлияло на развитие ряда других дожеподобных мемов (обычно в виде отредактированных итераций оригинала). Один из них, заархивированное изображение Шебы, на которое ссылается Чимсуменьшенный еще больше и примененный к измененному изображению логотипа НАТО, и Это стало вирусным в Твиттере С июня 2022 г.

Сама по себе измененная форма эмблемы НАТО не станет вирусной. Но, применяя мем с широкой осознанностью и непочтительностью к нему, движение начало расти. Это позволяет пользователям создавать свои собственные. Нет центральной власти. Члены эскадрильи создают свои собственные аватары NAFO «Fellas» или предлагают их другим. Товарищи работают вместе, координируя действия по распространению дезинформации и освещению случаев военных преступлений или военных неудач России.

Понимание этого подхода и его преднамеренное и целенаправленное воспроизведение в будущих конфликтах может привести к аналогичным и весьма эффективным восстаниям памяти в киберпространстве.