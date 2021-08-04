Это аудио версия файла Краткий обзор новостей Financial Times Эпизод подкаста: Захватывающая сделка PepsiCo с частным капиталом

Марк Филиппинец

Доброе утро от Financial Times. Сегодня среда, 4 августа, это новостная лента FT.

Испания призывает Евросоюз сдержать рост цен на электроэнергию. И мы поговорим о том, почему запрет России на Олимпиаду кажется наказанием. Кроме того, PepsiCo продает некоторые из своих брендов соков частному капиталу.

Кей Уиггинс

Фирмам прямых инвестиций нравится не что иное, как то, что они называют, как создание какой-то компании для покупки доли в компании. Может случиться так, что это хорошие компании, у которых дела идут не так хорошо, потому что их игнорируют.

Марк Филиппинец

Я Марк Филиппино, и вот новости, которые вам нужны, чтобы начать свой день.

Испания просит Европейский Союз поддержать меры по сдерживанию роста цен на электроэнергию. Блок снижает выбросы углерода. В интервью Financial Times заместитель премьер-министра Испании по вопросам окружающей среды Тереза ​​Рибера заявила, что повышение цен и сборов может вызвать негативную реакцию на инициативы по сокращению выбросов углерода. Она сказала, что Испания оказалась здесь в эпицентре урагана. Цены на континенте находятся на рекордном уровне, поэтому Рибера призвал ЕС установить потолок цен на электроэнергию, а не устанавливать цены по самым высоким ценам, которые национальные сети готовы платить. Испания также хочет, чтобы ЕС использовал существующее законодательство для сдерживания или снижения высоких цен на торговлю углеродом. Цены на электроэнергию в Испании на данный момент являются одним из самых важных политических вопросов в стране. На этой неделе оптовые цены достигли более 100 евро в час.

[MUSIC PLAYING]

России официально запретили участвовать в Олимпийских играх в Токио из-за прошлых допинговых нарушений, но если вы смотрели Игры, это может быть трудно сказать. Российские спортсмены участвуют и завоевывают медали под другим названием – Олимпийским комитетом России. Спортсменам не разрешается использовать национальный флаг или национальный гимн во время празднования медалей. Вместо этого они предпочли использовать Первый фортепианный концерт Чайковского, когда выиграли медали. Мурад Ахмед в Токио освещает Олимпийские игры для Financial Times. У него есть история, стоящая за запретом, и почему он на самом деле не похож на запрет.

Мурад Ахмед |

Российские власти оспорили действие запрета на международных спортивных площадках. Интерпретация запрета исходит из этой проблемы. По сути, это запрещение государственных символов. Спортсмены технически нейтральные спортсмены. Я был на стадионах, где видел русских, когда везде видел русские цвета. И это совсем не похоже на запрет.

Марк Филиппинец

Да, в смысле, она выглядит довольно беззубой, Мюрат. Беспокоит ли это спортсменов из других стран?

Мурад Ахмед |

Был американский пловец Райан Мерфи. Серебряный призер спортсмена Олимпийского комитета России, он сказал, что изо всех сил пытался подготовиться к гонке, которая, по его мнению, не будет чистой. Олимпийский комитет России через свой официальный аккаунт в Твиттере дал своего рода экстраординарный ответ на это, и я постараюсь прочитать: «Устами обиженных поражением спортсменов я вас не утешу. Простите тех, кто терпит поражение. слабее. Бог им судья. А для нас помощник … », я имею в виду, это совершенно дикая чушь. В ответ на это были и другие спортсмены, такие как пловчиха Лили Кинг, которые постоянно говорили об этом. Но на самом деле вы видите очень прохладный конец давней саги между мировыми спортивными организациями и Россией, которая началась в 2015 году, когда из России был разоблачен спонсируемый государством системный допинг.

Марк Филиппинец

Должен вам сказать, я не чувствую, что это является большим сдерживающим фактором для допинга. Как вы думаете, другие спортсмены смотрят на этот запрет и говорят: если это все, что со мной случится, почему я не должен употреблять запрещенные вещества?

Мурад Ахмед |

Что ж, я думаю, вам следует отделить математиков от поведения национальных государств. Я считаю, что допинг будет постоянной проблемой в спорте, независимо от конкретной дисциплины или страны. Допинговые скандалы есть в каждой стране. И если вы смотрите Олимпийские игры и думаете, что то, что вы смотрите, чисто на 100 процентов или даже близко к 100 процентам, я думаю, вы неправильно поняли и не следили за тем, как работает спорт. Российская система была ужасной версией допинга. И я думаю, что любая страна, стремящаяся создать такую ​​систему, будет немного обнадеживающей. Но я думаю, вы также должны понимать, что много лет назад российское государство выступило в качестве тыла против того, что они считают искажением. И я думаю, что их нежелание брать на себя ответственность за случившееся в конце концов победило.

Марк Филиппинец

Мурад Ахмед, спортивный редактор Financial Times, сейчас в Токио освещает Олимпийские игры.

[MUSIC PLAYING]

PepsiCo согласилась продать свою контрольную долю в Tropicana и Naked Juice французской частной группе. Это часть внимания американской компании по производству напитков к продуктам с нулевым содержанием калорий, таким как SodaStream, которые, по ее утверждению, лучше для окружающей среды и имеют более высокий потенциал роста. Кей Виггинс, корреспондент FT по частному капиталу, теперь присоединяется ко мне, чтобы обсудить сделку. Привет, Кей.

Кей Уиггинс

Привет Марк.

Марк Филиппинец

Таким образом, PepsiCo сокращает свою долю в двух известных брендах свежих соков. Как эти люди выступили во время пандемии, Кай?

Кей Уиггинс

Таким образом, коронавирус был относительно хорош для этих брендов, отчасти потому, что люди во время пандемии внезапно были настолько сосредоточены на этом типе иммунной системы и хотели покупать продукты с большим количеством витамина С, по крайней мере, по мнению партнера по частному капиталу, который работал над сделка.

Марк Филиппинец

Итак, учитывая, что потребители все чаще выбирают более здоровые продукты, почему PepsiCo уходит с этих брендов? Это кажется немного нелогичным.

Кей Уиггинс

Что ж, это так. Это правильно. Но не совсем понятно, являются ли эти фруктовые соки полезными для здоровья продуктами. Я имею в виду, что люди в частной инвестиционной компании, которые их покупают, можно даже сказать, что это как правильная, так и неправильная сторона такого рода перехода к товарам для здоровья, потому что в них есть витамины и клетчатка, а также много сахар во фруктовом соке. Фактически, это отталкивает потребителей в последние годы. Мы видели, что рост этих брендов соков был намного медленнее, чем рост брендов, продающих низкокалорийные продукты.

Марк Филиппинец

Что ж, эта конкретная группа, которая платит более 3 миллиардов долларов за бренды соков Tropicana и Naked, что вы собираетесь делать, чтобы сохранить импульс для этих продуктов?

Кей Уиггинс

Так что у PAI Partners есть своего рода послужной список работы с такими гигантами потребительских товаров над их брендами. В прошлом они заключили сделки с Nestle, например, пригласив совместное предприятие в регион по продаже мороженого. Так что у них есть своего рода история заключения таких сделок. По сути, их аргумент состоит в том, что эти бренды были немного непопулярны в гигантской машине, которой является Pepsi, и они могли бы добиться большего, если бы разделились и владели компанией, ориентированной исключительно на них. Но на данный момент не совсем понятно, что это будет значить на практике.

Марк Филиппинец

Следует отметить, что PepsiCo не совсем уходит отсюда. Он сохраняет миноритарный пакет акций. Ах, зачем тебе это делать?

Кей Уиггинс

Да, это действительно хороший вопрос. И я спросил об этом у финансового директора компании Хью Джонстона, и он в основном указал на послужной список PAI по работе с Nestlé в прошлом и сказал, знаете ли, может быть, они смогут привнести некоторые новые навыки для работы. эти компании. Может, что бы ни случилось, через несколько лет они продадут эту компанию по более высокой цене. Таким образом, хотя PepsiCo не работает, у нее все еще есть потенциал извлечь из этого выгоду в будущем, если эта частная инвестиционная компания сможет продать ее по более высокой цене в ближайшие годы.

Марк Филиппинец

Рассказывает ли ход PepsiCo нам что-то более полное о том, как компании, у которых может быть много дел одновременно, но все еще сохраняют свои дополнительные ставки на частный капитал? Или это недостижимо?

Кей Уиггинс

Нет, это вовсе не неправда. Фирмам прямых инвестиций нравится не что иное, как то, что они называют, как создание какой-то компании для покупки доли в компании. И этот аргумент звучит постоянно, что в некоторых из огромных мировых конгломератов хорошие компании, вероятно, не делают все возможное, потому что их не замечают. Итак, вы знаете, с этими крупными конгломератами постоянно будут связываться частные инвестиционные компании, такие как PAI, но также и многие другие компании, которые стучатся в дверь и говорят: «Эй, я вижу, у вас есть эти бренды, которые, вероятно, этого не делают». Вполне вписывается в ваше портфолио или не кажется, что это приоритет для вас. Вы знаете, может быть, мы можем пойти и вытащить их из их рук, и часто они заключают сделки, которые позволят группе, крупным компаниям, удерживать некоторые доли в этом бизнесе, чтобы они могли разделить часть прибыли, если они продолжат продавать. после этого. Так что да, это возможность, которой сейчас очень хотят воспользоваться очень частные инвестиционные компании, особенно потому, что в сделках с участием какой-то листинговой компании они собираются попытаться купить всю компанию и превратить ее в частную компанию. Вы знаете, становится сложнее и дороже. А цены на акции в настоящий момент постоянно растут, так что совершение этих сделок может стать более трудным. Итак, просто возьмем компанию и скажем: «Хорошо, мы просто хотим выделить эти бренды», что, как вы знаете, является действительно привлекательным занятием для частной инвестиционной компании.

Марк Филиппинец

Кей Виггинс – частный корреспондент Financial Times. Еще раз спасибо за уделенное время, Кей.

Кей Уиггинс

Спасибо, Марк.

[MUSIC PLAYING]

Марк Филиппинец

Прежде чем мы уйдем, сегодня исполняется год с тех пор, как в результате мощного взрыва в Бейруте более 200 человек погибли и тысячи были ранены. Корреспондент на Ближнем Востоке Хлоя Корниш написала убедительный анализ годовщины и того, что произошло в Ливане после взрыва. Вам действительно стоит его прочитать, и у нас будет ссылка на него в наших заметках о просмотре.

Вы можете узнать больше обо всех этих историях на FT.com. Это была ваша ежедневная новостная лента FT, не забудьте заглянуть завтра, чтобы узнать последние новости бизнеса.

Этот текст был создан автоматически. Если случайно что-то пойдет не так, отправьте подробности для исправления по адресу: [email protected]. Мы сделаем все возможное, чтобы внести изменения как можно скорее.