Захватывающие животные, Тернер и Ястреб, Чернобыль 1986: что смотреть 21 июля

Поскольку платформы OTT становятся нашим универсальным местом для самых разнообразных историй, нелегко следить за тем, что где-либо транслируется. Итак, вот список всех игр OTT, премьера которых состоится 21 июля.

Охотники на троллей: Восстание Титанов: Netflix

Исполнительный продюсер и соавтор сценария Гильермо Дель Торо представляет вам этот боевик, в котором герои «Охотников на троллей», «3Below» и «Волшебники» объединят свои силы, чтобы сразиться с врагом, который угрожает захватить их миры – и перезагрузить саму Землю.

Чернобыль 1986: Netflix

Чернобыль 1986 года следует за историей пожарного Алексея, который, воссоединившись с потерянной любовью, уходит на пенсию, чтобы начать новую жизнь. Но чернобыльская катастрофа помешала его планам.

Тернер и Ястреб: Disney Plus Hotstar

Turner & Hooch – это перезагрузка популярной игры 1989 года Тома Хэнкса с одноименным именем. В синопсисе сериала, в котором Джош Пек снялся в главной роли, говорится: «Когда амбициозный американский зарезанный фельдмаршал унаследует крупную, непослушную собака, он вскоре понимает, что собака, которая не хочет его, может быть тем партнером, который ему нужен “.

За гравитацией: Disney Plus Hotstar

Узнайте больше о ваших любимых аттракционах в парках Диснея из этой серии от исполнительных продюсеров Дуэйна Джонсона, Дэни Гарсиа и Брайана Фолк-Вайса. Первые пять серий «За аттракционом» выйдут в среду.