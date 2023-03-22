Захват Казахстаном российских космических активов угрожает ракете «Союз-5» — Ars Technica

Советский Союз создал космодром Байконур в 1955 году, чтобы служить полигоном для испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Несколько лет спустя он стал первым космодромом в мире с запуском исторических миссий «Спутник-1» и «Восток-1». Обширная космическая база была опорой советской космической программы.

После распада Советского Союза Россия арендовала космодром у правительства Казахстана и в настоящее время имеет соглашение об использовании объектов до 2050 года. Россия ежегодно платит арендную плату в размере около 100 миллионов долларов. Ни одна из стран не была особенно довольна отношениями; Правительство Казахстана считает, что оно не получает адекватной компенсации и что российское правительство хотело бы, чтобы оно было в их стране, поэтому в последние годы оно предприняло шаги по строительству новой стартовой площадки для большинства своих ракет на Дальнем Востоке. . Россия, в Восточном.

Несмотря на некоторую озабоченность, правительства двух стран вместе работают над будущими космическими проектами. Например, главная космическая компания России, Роскосмос, разрабатывает новую ракету средней грузоподъемности, запуск которой ожидается с Байконура. Это ракета-носитель «Союз-5», трехступенчатая ракета с двигателями РД-171, работающими на керосине. Россия рассчитывает, что этот корабль заменит устаревшую ракету «Протон-М» и станет более конкурентоспособным по стоимости с коммерческими ракетами, такими как ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX.

Россия планирует запустить ракету «Союз-5» со стартовой площадки Байконур Предназначен для начала первоначального строительства Работа на месте в 2022 году. Но сейчас эти планы сталкиваются с большой неопределенностью.

Захват активов

Ранее в этом месяце казахстанский новостной сайт KZ24 сообщил, что Республика Казахстан наложила арест на имущество ЦЭНКИ, Центра использования наземно-космической инфраструктуры в Казахстане. Эта компания, дочерняя компания Роскосмоса, отвечает за стартовые площадки и наземное вспомогательное оборудование для российской космической компании. Согласно отчетупереведенный Робом Митчеллом для Ars, ЦЭНКИ запрещено вывозить какие-либо активы или материалы из Казахстана.

«Введение запрета на использование ресурсов и проведение финансовых операций, а также нестабильность переговорных позиций в целом тормозит направление первоочередных работ на Байконуре, а именно строительство новой стартовой площадки для ракета-носитель «Союз-5», — говорится в сообщении.

Россия уже потратила почти 1 миллиард долларов на разработку новой ракеты «Союз-5», планов стартовой площадки и наземных служб. Когда Ars писал о разработке ракеты в 2017 году, ее первый пуск был запланирован на 2021 год. Сейчас он вряд ли будет запущен как минимум до 2024 года, а учитывая нынешний конфликт с Казахстаном, он, вероятно, будет отложен гораздо дальше в будущем.

Между двумя странами существует интересная и сложная политика. Казахстан номинально является суверенной страной с 1991 года, но в последние три десятилетия он поддерживает тесные отношения с Россией и занимает хорошие позиции в российской политической сфере.

российская политика

Однако российское вторжение в Украину, похоже, изменило исчисление этих отношений. А именно, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по-видимому, видит в озабоченности России Украиной окно возможностей для отстаивания большей автономии Казахстана.

Россия, со своей стороны, отказалась от большей автономии для Казахстана. Плохие отношения с большой страной на юге могут привести к дальнейшему краху Российской Федерации. Временами риторика обострялась. Например, бывший президент России Дмитрий Медведев назвал Казахстан «искусственной страной» и в российской социальной сети «ВКонтакте» обвинил соседнюю страну в планировании геноцида русских в Казахстане.

Представляется, что казахстанские чиновники должны противостоять такой браваде. Спор о происхождении ЦЭНКИ в Казахстане возглавил министр связи Казахстана Багдат Мусин, который видит политическую ценность в утверждении этой независимости от России. Мусин сказал, что его правительству необходимо арестовать активы отчасти из-за отсутствия связи с главой Роскосмоса Юрием Борисовым.

Борисов, который предпочитает вести себя сдержанно и, по крайней мере, в своих публичных отношениях с НАСА занимает аполитичную позицию, пока не комментирует спор. И Роскосмос ничего об этом не сказал Телеграм-каналкоторый сейчас эффективно служит основным инструментом общения с аудиторией.