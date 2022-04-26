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Захват Чернобыля Россией был чреват аварией

27 апреля, 2022
Apollinariya Soloveva

Александр Сташевский и Кара Анна | Служба новостей

ЧЕРНОБЫЛЬ, Украина. Спустя 36 лет после крупнейшей в мире ядерной катастрофы глава Международного агентства по атомной энергии заявил во вторник, что российские силы рискуют вызвать аварию своим «очень опасным» захватом Чернобыльской атомной электростанции в Украине.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, одетый в синюю куртку агентства и стоящий под оранжевым навесом во время дождя возле поврежденной атомной электростанции, заявил, что, хотя уровень радиации был в норме, ситуация по-прежнему «нестабильна». Он сказал, что ядерные власти должны «остаться начеку».

Российские войска вошли в радиационно-загрязненную Чернобыльскую зону отчуждения в феврале по пути в украинскую столицу. Они были выведены в конце прошлого месяца после того, как Россия вывела свои войска из районов вблизи Киева и сосредоточила свое внимание на боевых действиях на востоке Украины.

С тех пор сайт был возвращен в руки украинцев, а прерванные коммуникации восстановлены.

Украинские официальные лица заявили, что российские оккупанты держали фабричных рабочих под прицелом во время марафонской смены, которая длилась более месяца, когда люди спали на столе и ели только два раза в день.

Гросси поздравил рабочих с уменьшением потенциальных рисков во время оккупации, в том числе с отключением электроэнергии.

«Я не знаю, были ли мы очень близки к катастрофе, — сказал он, — но ситуация была совершенно ненормальной и очень опасной».

«Не все осознают» опасность атомной энергетики, заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на годовщину чернобыльской катастрофы в Twitter.

«Теперь действия России на украинских АЭС грозят человечеству новой катастрофой».

Взрыв и пожар 26 апреля 1986 года в Чернобыле выбросили в атмосферу радиоактивные материалы и стали символом последних лет существования Советского Союза. Международное сообщество, включая Россию, потратило миллиарды долларов на стабилизацию и обеспечение безопасности в регионе.

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Блок, в котором произошел взрыв и пожар, был заключен в современный кожух. Однако риски на заводе сохраняются, поскольку ОЯТ требуют круглосуточного обслуживания. Топливо поступает из четырех реакторов станции, все из которых сейчас закрыты.

Российские силы продолжают поддерживать в рабочем состоянии крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​на юге Украины. Бои разрушили учебный корпус на Запорожском заводе в начале марта.

Репортер Ассошиэйтед Пресс, посетивший Чернобыль в этом месяце, увидел доказательства того, что российские солдаты рыли окопы в лесистой зоне Чернобыля в первые часы вторжения, опустошая сильно загрязненную почву.

Члены группы Международного агентства по атомной энергии, прибывшие на место во вторник для проведения ремонтных работ и проведения оценок, доставили черные сумки из своих пикапов к зданиям Чернобыля. Гросси сказал, что они привозят дозиметры и другое оборудование для контроля радиации.

«После захвата этой фабрики предстоит проделать большую работу», — сказал он. «Мы должны провести некоторые ремонтные работы, чтобы мы могли восстановить связь, которая у нас есть с Веной, чтобы мы могли предоставлять полезную информацию украинскому народу и остальному миру».

Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии, Международного агентства по атомной энергии, находится в австрийской столице.

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