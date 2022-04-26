Захват Чернобыля Россией был чреват аварией

Александр Сташевский и Кара Анна | Служба новостей

ЧЕРНОБЫЛЬ, Украина. Спустя 36 лет после крупнейшей в мире ядерной катастрофы глава Международного агентства по атомной энергии заявил во вторник, что российские силы рискуют вызвать аварию своим «очень опасным» захватом Чернобыльской атомной электростанции в Украине.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, одетый в синюю куртку агентства и стоящий под оранжевым навесом во время дождя возле поврежденной атомной электростанции, заявил, что, хотя уровень радиации был в норме, ситуация по-прежнему «нестабильна». Он сказал, что ядерные власти должны «остаться начеку».

Российские войска вошли в радиационно-загрязненную Чернобыльскую зону отчуждения в феврале по пути в украинскую столицу. Они были выведены в конце прошлого месяца после того, как Россия вывела свои войска из районов вблизи Киева и сосредоточила свое внимание на боевых действиях на востоке Украины.

С тех пор сайт был возвращен в руки украинцев, а прерванные коммуникации восстановлены.

Украинские официальные лица заявили, что российские оккупанты держали фабричных рабочих под прицелом во время марафонской смены, которая длилась более месяца, когда люди спали на столе и ели только два раза в день.

Гросси поздравил рабочих с уменьшением потенциальных рисков во время оккупации, в том числе с отключением электроэнергии.

«Я не знаю, были ли мы очень близки к катастрофе, — сказал он, — но ситуация была совершенно ненормальной и очень опасной».

«Не все осознают» опасность атомной энергетики, заявил президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на годовщину чернобыльской катастрофы в Twitter.

«Теперь действия России на украинских АЭС грозят человечеству новой катастрофой».

Взрыв и пожар 26 апреля 1986 года в Чернобыле выбросили в атмосферу радиоактивные материалы и стали символом последних лет существования Советского Союза. Международное сообщество, включая Россию, потратило миллиарды долларов на стабилизацию и обеспечение безопасности в регионе.

Блок, в котором произошел взрыв и пожар, был заключен в современный кожух. Однако риски на заводе сохраняются, поскольку ОЯТ требуют круглосуточного обслуживания. Топливо поступает из четырех реакторов станции, все из которых сейчас закрыты.

Российские силы продолжают поддерживать в рабочем состоянии крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​на юге Украины. Бои разрушили учебный корпус на Запорожском заводе в начале марта.

Репортер Ассошиэйтед Пресс, посетивший Чернобыль в этом месяце, увидел доказательства того, что российские солдаты рыли окопы в лесистой зоне Чернобыля в первые часы вторжения, опустошая сильно загрязненную почву.

Члены группы Международного агентства по атомной энергии, прибывшие на место во вторник для проведения ремонтных работ и проведения оценок, доставили черные сумки из своих пикапов к зданиям Чернобыля. Гросси сказал, что они привозят дозиметры и другое оборудование для контроля радиации.

«После захвата этой фабрики предстоит проделать большую работу», — сказал он. «Мы должны провести некоторые ремонтные работы, чтобы мы могли восстановить связь, которая у нас есть с Веной, чтобы мы могли предоставлять полезную информацию украинскому народу и остальному миру».

Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии, Международного агентства по атомной энергии, находится в австрийской столице.

Во время российской оккупации Чернобыль потерял нормальное электроснабжение. Рабочие завода полагались на дизельные генераторы, чтобы поддерживать критически важную работу по рециркуляции воды для охлаждения отработавшего ядерного топлива.

На вопрос, были ли риски, связанные с российской оккупацией, аналогичны рискам, возникшим после первоначальной чернобыльской аварии, Гросси ответил: «В этом случае произошел взрыв, и у вас работал реактор. Ситуация была совершенно иной. у нас был случай, когда ядерная безопасность не была нормальной, и это могло перерасти в аварию».

В ответ на опасения общественности по поводу опасностей ядерной энергетики во время войн Гросси сказал репортерам, что проблема «не в ядерной энергетике. Проблема в войне».

Анна сообщила из Львова, Украина.