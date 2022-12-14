Зачем нужно больше бустов в рейдах

Скриншот : Компания покемонов / Котаку

Рейды Терра V Алый покемон И Фиолетовый Это командное дело, и часть этой командной работы происходит от использования приветствий, набора команд, эксклюзивных для этих битв с четырьмя игроками, разбросанных по игровому региону Палдеа. Тем не менее, по моему опыту онлайн-рандо, я часто оказываюсь единственным болельщиком в группе, в то время как мои товарищи по команде просто продолжают наносить ущерб; Это привело к тому, что некоторые вайпы были сломаны в рейдах более высокого уровня. Хотя этот тип игрового процесса, основанного только на нанесении урона, чрезвычайно распространен, он не является устойчивым. Давайте поговорим о том, почему приветствия так важны и почему даже самые агрессивные игроки должны их использовать.

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Рейды Tera дают вам три разных способности поддержки, и каждый игрок может только три раза приветствовать за рейд. Поскольку в рейдовых отрядах четыре игрока, это максимум 12 использований. «выздоровление!» , что дает каждому респектабельное восстановление здоровья. Рейды Терры построены на подталкивании и вытягивании изменений характеристик и защите вражеских зданий, и все это происходит по мере того, как таймер медленно отсчитывает время до того момента, когда ваша команда будет выгнана из логова рейдового босса. Понимание того, как песнопения помогают максимально использовать то короткое время, которое у вас есть, будучи ограниченным ресурсом, имеет решающее значение для успеха в тяжелых битвах. Например, событие Charizard, которое состоится позже на этой неделе..

«Все вон!» и «Держись крепче!» Рекомендуется использовать его прямо у ворот, так как это позволит вашей команде наносить более сильные удары и защищаться от более мощных атак лидера рейда. Эта живучесть открывает больше окон для игроков, чтобы использовать «Вылечиться!» Потому что тера рейды не позволяют лечить предметы. Хотя некоторые определенные покемоны также могут использовать атаки, такие как Heal Pulse, для лечения товарищей по команде во время этих сражений, вы можете «Вылечиться!» Это ваш основной метод лечения в рейдах, и он имеет эффект для всей команды, который может дать каждому ход или два, прежде чем они снова окажутся в опасности.

Перетягивание каната, основанное на статистике, происходит из-за способности боссов Terra Raid периодически устранять стат-баффы. Таким образом, это первоначальное использование фразы «Выложись изо всех сил!» и «Держись крепче!» Это только даст вам короткий период усиленной атаки и защиты. Но рейды Terra — это мягкий сброс и повторное применение этих перков, поэтому приветствия нельзя приписывать только одному игроку. Координирующая команда из четырех человек должна по очереди отвечать за поддержку, потому что каждый игрок может использовать только три раза во время битвы. Это не три ура каждого, это три ура, и точка.

Мой Райчу лучше всего подходит для нанесения большого урона этому Клойстеру, но я все же нахожу время, чтобы поддержать свою команду с радостью. Скриншот : Компания покемонов / Котаку

Время ценно

Это была самая большая проблема, с которой я столкнулся при сборе онлайн для рейдов высокого уровня. Если я не разговариваю с друзьями в Discord, я часто оказываюсь с тремя людьми, которые не хотят переходить от своего списка атак к списку поддержки, что отягощает меня в роли поддержки, даже если выбранный мной покемон тот, который наносит наибольший урон из группы. Я более чем счастлив выбрасывать исцеления и исцеления, но, поскольку босс поднимает более мощную защиту по мере продвижения рейда, мне часто приходится прекращать атаку и использовать все три моих исцеления сразу, чтобы мои товарищи по команде были в курсе. поле, потому что они не готовы сделать это сами.

Помимо того, что это пустая трата ресурсов, любой, кто тратит большую часть своего хода на приветствия, является пустой тратой драгоценного времени. Координация атак и построение команды важны, но разумное использование ограниченного времени во время рейдов на Терру, возможно, является самым важным ключом к успеху. Каждый раз, когда член команды проигрывает в битве, у часов рейда отнимается большой кусок времени, и если один игрок перестает лечить все, он ограничивается собственным временем ожидания и тремя общими использованиями. Когда рейдовый босс проводит мощные атаки в эти временные промежутки между ходами лечения, он может (и неизбежно) превратиться в члена команды, который теряет сознание, штраф за время рейда и ожидание нескольких драгоценных секунд, пока он оживет.

Умные команды могут избежать этой цепочки неудач, если будут следить за состоянием здоровья каждого члена группы и соответствующим образом награждать людей. Исцеление будет более доступным во время боя, если ответственность за подбадривание не будет возложена на одного человека. Каждый, кто в подходящее время вмешивается, чтобы поздравить себя, избежит проблемы с перезарядкой и приведет к более оптимальному времени приветствия на протяжении всего рейда.

Многие рейды Terra вращаются вокруг того, чтобы думать на ходу и под давлением, и знание того, когда подбадривание будет лучшим использованием вашей роли, — это хороший клуб в вашей сумке. При необходимости песнопения также могут выступать в качестве хорошей альтернативы попыткам атаки, когда у вашего покемона есть статусный эффект, такой как сон или дезориентация. В обычных битвах иногда может быть полезно преодолеть эти изнурительные условия, поскольку покемоны могут либо проснуться, либо выйти из замешательства и атаковать в обычном режиме.

Но в Terra Raid время — деньги, и если вы сможете извлечь больше пользы из каждого хода, положение вашей команды в бою от этого улучшится. Когда мой покемон запутался, я нашел время, чтобы использовать приветствие или два, вместо того, чтобы рисковать причинить себе вред и тратить драгоценное время. Это помогло переломить ход сражений, сэкономив драгоценные секунды, которые были бы потеряны, если бы покемоны сами получили урон.

Даже самый большой дилер урона не выполняет свою часть работы, если он не по очереди подбадривает. Скриншот : Компания покемонов / Котаку

Нас всех сейчас поддерживают

В конце концов, использование ваших заклинаний никогда не бывает таким захватывающим, как проведение суперэффективной атаки, но они настолько важны для успеха в терра-рейдах высокого уровня, что победа практически невозможна, если их применение не является командным усилием. Итак, если вы вошли в Алый покемон И Фиолетовый И присоединяйтесь к онлайн-рейдам, начните использовать свои приветствия, и вы быстро увидите, как они могут помочь вашей команде пережить шторм и выйти победителем на другой стороне. Вы и ваша команда будете рады, что вы это сделали.