Заявка на американский сиквел «Алисы МакГи» была отклонена EA.

В течение последних нескольких лет компания American McGee предпринимала усилия по сбору средств для создания третьей части своей серии игр-ужасов, основанных на «Приключениях Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Эти усилия привели к созданию 414-страничного библейского дизайна для «Alice: Asylum», который МакГи использовал для представления проекта правообладателям Electronic Arts.

МакГи говорит, что Electronic Arts решила отказаться от проекта. Таким образом, МакГи говорит, что он «достиг конечной точки с «Алисой» и производством игры в целом».





МакГи предложил Electronic Arts обеспечить «финансирование и / или лицензию», необходимые для создания Alice: Asylum. Презентация включала не только историю, концепт-арт и книгу дизайна, созданную через Patreon, но и производственный план, в котором были указаны сроки, бюджет и команда для новой игры.

По словам МакГи, EA, со своей стороны, передала финансирование проекта «на основе внутреннего анализа интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей производственного предложения». Они также не желают лицензировать интеллектуальную собственность.

Книги МакГи Реклама для Патреона. «И я не заинтересован в реализации новых игровых идей в контексте текущей среды разработки игр».

Далее он написал, что если кто-то убедит EA создать новую игру об Алисе в будущем, у них «не будет желания вмешиваться».

МакГи начал свою карьеру в разработке игр в Id Software и работал над Doom 2, Quake и Quake 2, прежде чем был уволен в 1998 году. Позже он присоединился к Electronic Arts, где был креативным директором American McGee’s Alice, выпущенной в 2000 году. Затем он основал Shanghai — основал студию Spicy Horse и разработал сиквел Alice: Madness Returns, выпущенный в 2011 году. В последние годы он добился производственного успеха. Мягкие игрушки на тему ужасов.

Хотя кажется, что Alice: Asylum никогда не станет видеоигрой, это библия дизайна. Доступно для бесплатной загрузки с McGee’s Patreon.так что вы можете увидеть, что это может быть.