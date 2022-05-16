Заявка Финляндии на вступление в НАТО

Что означает вступление Финляндии в НАТО для России и Евросоюза? Приведет ли этот шаг к эскалации кризиса безопасности?



Что означает вступление Финляндии в НАТО для России и Евросоюза? Приведет ли этот шаг к эскалации кризиса безопасности?



» Псалмопевец говорит: «Господь — Пастырь наш».

Но на всякий случай нам лучше взять бомбу! «

— Том Лерер, кто следующий?

История до сих пор: Стратегическая геополитическая неопределенность Финляндии наконец прекратилась и приняла трудный оборот, когда Финляндия официально объявила о своем намерении присоединиться к Организации Североатлантического договора (НАТО). Это кульминация серии скрытых комментариев Финляндии, намекающих на ее намерение вступить в НАТО. Президент Финляндии Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности объявили в воскресенье о своей кандидатуре на членство в НАТО. Теперь они направят свои рекомендации в парламент, где их, как ожидается, пропустят без каких-либо барьеров.

За последние два с лишним десятилетия Финляндия пересмотрела свои перспективы в отношении геополитики и мирового порядка, но различные главы их государств редко публично сигнализировали об этом изменении. Эта двусмысленность позволила им не только улучшить свои отношения с остальной Европой после 2000 года, но и вернуться к активизации торговых отношений с Россией во время европейской экономической рецессии. Их действия после распада Советского Союза и появления более интегрированного Европейского Союза указывают на то, что они тоже предпочитают есть свой пирог. Это должно измениться в результате действий России на Украине. Обеспокоенность финнов в области безопасности начала обостряться после аннексии Крыма Россией в 2014 году, а теперь переросла в непосредственный экзистенциальный кризис после недавнего нападения России на Украину.

Что происходит?



Недавнее совместное заявление президента и премьер-министра Финляндии Санны Марин недвусмысленно дало понять, что «Финляндия должна безотлагательно подать заявку на членство в НАТО». За этим последовало официальное объявление Финляндии о заявке НАТО в воскресенье. Этот тектонический сдвиг, вероятно, будет иметь серьезные последствия для всего европейского континента. В последние несколько дней заместитель председателя Комитета обороны России Алексей Зуравлев также обсуждал ядерную Россию для Европы и ставил под сомнение само существование Финляндии на российском государственном телевидении, что имеет сходство с их оправданием украинского вторжения. Г-н Журавлев также пригрозил финнам баллистическими ракетами «Кинжал», хвастаясь тем, что «вы долетите до Финляндии за 20 секунд, а то и за 10 секунд». РАО Нордик (дочернее предприятие Интер РАО, крупной энергетической компании России), сославшись на просроченные платежи из Финляндии, прекратило подачу электроэнергии в Финляндию. Финны, кажется, надеются, что Швеция и страны Балтии, а также их собственные источники энергии помогут заполнить образовавшуюся пустоту. Кроме того, похоже, что некоторые западные СМИ предпринимают согласованные усилия по созданию в Финляндии чувства паники, которую критикуют финские граждане. Г-н Ниинистё поговорил с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон, чтобы обсудить их «следующие шаги к членству в НАТО».

Как Россия отреагировала на это заявление?



Официальные голоса внутри России дают представление о том, как они воспринимают роль Соединенных Штатов как провокатора, пытающегося заманить другие страны в НАТО. Российское государство, похоже, испытывает чувство одержимости, когда официальные лица говорят о ядерных державах, «раздавливании жуков» (имеется в виду прибалтийские государства) и вторжении в страны в попытке защитить их безопасность. Официальное заявление Финляндии и заинтересованность Швеции в вступлении в НАТО усугубили их дилемму безопасности. Мы видим, как на наших глазах распадаются проявления металлического реализма, когда государства начинают противостоять своим экзистенциальным кризисам, ускоренным хаотичной структурой мира и действиями других государств, направленными на достижение своих целей безопасности.

Эти страны ищут гарантии безопасности и путем создания альянса. Нельзя полностью сбрасывать со счетов риск новой гонки вооружений, потому что мы видим сильную тактику главы российского государства и различных высокопоставленных сотрудников службы безопасности в российском правительстве, предполагающую мстительное отношение и крайне нестабильный способ взаимодействия.

Что дает членство в НАТО?



Можно было бы ожидать, что членство в НАТО в разумной степени смягчит опасения Финляндии и Швеции по поводу безопасности, поскольку все страны, вовлеченные в крайне нестабильный регион, скорее всего, зайдут в тупик, пока кто-то не решит выйти из тупика, изменив тактику.

Однако предположение рационального актора в последнее время было на неспокойной почве в лице России, и будет трудно предсказать, когда и когда будет его следующий комплекс действий. Финляндия и Швеция официально вступили в НАТО. Даже комментарии бывшего премьер-министра Дании Андерса Фога Расмуссена о членстве в НАТО, которые учат президента России Владимира Путина замыслу Запада и обратному характеру войны, основаны на том, что г-н Путин следует предполагаемой логике рациональности. актер.

Что нас ждет в будущем?



Поскольку риторика и угрозы Кремля в адрес его соседей продолжают нарастать, было бы неразумно представить, что все больше его соседей, особенно прибалтийские государства, будут решительно выражать свою растущую озабоченность по поводу безопасности и стремиться ее исправить. Эти меры, в свою очередь, создадут обстановку повышенной безопасности на непосредственной периферии России. Российские министры и высокопоставленные офицеры обороны несколько раз публично называли расширение НАТО основной причиной предполагаемой угрозы безопасности России. Эстония уже обратилась к НАТО с просьбой создать местные антироссийские командные центры и более крупные системы противовоздушной обороны, ссылаясь на соображения безопасности в Балтийском регионе.

Массированное российское вторжение в Украину, начавшееся почти три месяца назад, лишь изолировало Россию от большей части мира. По мере продолжения войны они теряют большое количество военнослужащих и десятки единиц боевой техники. То, что сначала казалось быстрой победой русских, теперь превращается в кошмар для Кремля. Пропаганда может только скрывать реальность на долгое время. Война также наносит экономический ущерб Москве, так как она больше страдает от экономических санкций, наложенных на нее Западом. Поскольку многие компании покидают российское пространство, а страны продолжают снижать свою энергетическую зависимость от России, дорога, которая предстоит Москве, безусловно, будет темной и длинной. Со вступлением Финляндии в НАТО Россия могла бы попытаться разместить больше войск вдоль российско-финской границы и сократить численность и без того слабой российской армии.

Финляндия и Россия имеют 1300-километровую границу, и действия Кремля против членства Финляндии (и, возможно, Швеции) в НАТО могут во многом зависеть от размещения потенциальных военных средств вдоль границы с финской и, возможно, шведской стороны. Финны могут отказаться от немедленного развертывания средств и могут захотеть использовать свое членство в НАТО в качестве сигнала для России, но если они по-прежнему будут чувствовать достаточную угрозу, они могут сделать выбор в пользу массового развертывания средств. Ответное нападение России на суверенитет Украины превратилось в кошмар для российской безопасности, поскольку НАТО, похоже, стоит прямо у ее порога. Такие действия только еще больше разожгут и без того встревоженные и мстительные умы в России и могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. Постоянная связь со всеми сторонами является ключом к тому, чтобы избежать мрачной возможности. Финны понимают это и постоянно контактируют с Кремлем, чтобы держать их в курсе. В воскресном заявлении финский президент вновь заявил, что не считает безопасность игрой с нулевой суммой (комментарий, призванный успокоить встревоженные умы в Кремле). Ситуацию также усугубляет политический капитал, которым по-прежнему пользуется Путин, что затрудняет выход какой-либо значительной политической оппозиции на передний план. Единственная надежда в пределах России — это коллективная совесть российского общества.

Ришаб Качру — аспирант факультета международных отношений и управления Университета Шив Надар.

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