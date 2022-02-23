Заявление Аптона о действиях России в Украине

Конгрессмен Фред Аптон говорит, что Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину перед лицом российской агрессии «путем очень серьезных экономических санкций против Путина и его приспешников, включая изоляцию России от международной банковской системы». В заявлении, опубликованном во вторник, Аптон сказал, что надеялся, что ситуацию в Украине можно будет урегулировать дипломатическим путем, но «Путин отказался от дипломатии и выбрал войну». «Международные союзники должны присоединиться к Соединенным Штатам и ввести жесткие санкции, чтобы не дать агрессору какой-либо финансовой помощи», — говорит он, добавляя, что решение Германии приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2» — долгожданная демонстрация поддержки. Аптон также говорит, что Соединенные Штаты должны продолжать предоставлять Украине оборудование для самообороны. Он пишет: «Это действительно требует всеобъемлющего подхода, дополненного мощными силами НАТО и Европейского Союза, работающими над тем, чтобы победить Россию в военном и финансовом плане».

Полное заявление Аптона приведено ниже:

Сегодня авторитарный российский лидер Владимир Путин вторгся в Украину. Я надеялся на дипломатическое решение, но Путин отказался от дипломатии и выбрал войну. Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать нашего союзника Украину перед лицом российской агрессии посредством экономических санкций против Путина и его приспешников, включая изоляцию России от международной банковской системы. Наши международные союзники должны присоединиться к Соединенным Штатам в вопросе введения жестких санкций, чтобы не давать агрессору никаких финансовых послаблений. Приостановка Германией газопровода «Северный поток — 2» — это столь необходимая демонстрация поддержки, но за ней должны последовать продолжающиеся волны санкций. Мы также должны продолжать поддерживать и вооружать Украину для самозащиты. Это действительно требует комплексного подхода, поддерживаемого сильными силами НАТО и ЕС, работающими над тем, чтобы победить Россию в военном и финансовом плане.

У президента есть много доступных инструментов, таких как экономические санкции, которые я настоятельно рекомендую президенту продолжать поддерживать. Однако, если администрация Байдена хочет направить американские войска в Украину вместо официального объявления войны, она должна сначала получить разрешение Конгресса на применение военной силы, а не поспешный исполнительный указ, который поставит под угрозу тысячи американских жизней без консенсус Конгресса.

Я надеюсь, что с этим вторжением разберутся быстро, и потери будут сведены к минимуму. Это важная глобальная проверка демократических ценностей, и мы не должны потерпеть неудачу».