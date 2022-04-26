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Заявление о банкротстве в Детройте на фестивале Freep Film Fest

26 апреля, 2022
Apollinariya Soloveva

Уличные фонари погасли. Пожарные гидранты не работали.

Полиция не всегда может приехать, когда ее вызывают. Городские чеки по заработной плате качались.

Публичные собрания были до абсурда хаотичными, и не было видно конца перебоям в обслуживании и нарушениям работы правительства, от которых пострадали жители Детройта в 2013 году.

Затем последовало банкротство.

Все внимание было приковано к Мотор-сити по всем неверным причинам, когда государственные чиновники, лишившие избранного мэра и совет их власти, приняли решение возбудить крупнейшее в истории США дело о муниципальном банкротстве.

Дело Девятой главы в Детройте было 17-месячной борьбой за то, кто чем пожертвует.

Никто не выживет.

«Муниципальные банкротства — это что-то вроде мира Писарро», — сказал Марк Страйкер, бывший репортер по вопросам искусства Detroit Free Press, в документальном фильме «Постепенно, затем внезапно: банкротство Детройта».

плакат для "Постепенно, затем внезапно: банкротство Детройта," Новый документальный фильм о банкротстве Детройта в 2013 г. Фильм будет показан в среду, 27 апреля, на кинофестивале Free Press.

«Вещи, которые, как мы думали, не могут произойти, на самом деле происходили. Например: «Боже мой, неужели мы действительно потеряем искусство из-за этого?» Действительно ли пенсионеры могут отдыхать? «

фильм Впервые на Freep Film Festival Среда, 19:00 в Детройтском кинотеатре, внутри Детройтского института искусств, который сыграл важную роль в выходе города из банкротства и в документальном фильме.

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