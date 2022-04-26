Заявление о банкротстве в Детройте на фестивале Freep Film Fest

Уличные фонари погасли. Пожарные гидранты не работали.

Полиция не всегда может приехать, когда ее вызывают. Городские чеки по заработной плате качались.

Публичные собрания были до абсурда хаотичными, и не было видно конца перебоям в обслуживании и нарушениям работы правительства, от которых пострадали жители Детройта в 2013 году.

Затем последовало банкротство.

Все внимание было приковано к Мотор-сити по всем неверным причинам, когда государственные чиновники, лишившие избранного мэра и совет их власти, приняли решение возбудить крупнейшее в истории США дело о муниципальном банкротстве.

Дело Девятой главы в Детройте было 17-месячной борьбой за то, кто чем пожертвует.

Никто не выживет.

«Муниципальные банкротства — это что-то вроде мира Писарро», — сказал Марк Страйкер, бывший репортер по вопросам искусства Detroit Free Press, в документальном фильме «Постепенно, затем внезапно: банкротство Детройта».

«Вещи, которые, как мы думали, не могут произойти, на самом деле происходили. Например: «Боже мой, неужели мы действительно потеряем искусство из-за этого?» Действительно ли пенсионеры могут отдыхать? «

фильм Впервые на Freep Film Festival Среда, 19:00 в Детройтском кинотеатре, внутри Детройтского института искусств, который сыграл важную роль в выходе города из банкротства и в документальном фильме.

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Голоса и точки зрения

В фильме используется сочетание анимации, сидячих интервью и драматической реконструкции, чтобы рассказать историю одного из самых поворотных моментов в истории Motor City.

Понимание банкротства означает отслеживание и расшифровку бесконечного комплекса судебных документов, финансового жаргона, болтовни юристов и рекламы со всех сторон за бурные полтора года.

С помощью местных журналистов, которые освещали дело по ходу дела, создателям фильма каким-то образом удалось сократить все до 95 минут, раскрашенных фотографиями из архивов Detroit Free Press и WXYZ-TV. Бывшие репортеры-фрилансеры Честити Пратт и Натан Боми также помогали в создании фильма.

Диапазон звуков и глубина исторического контекста поражают.

В процессе создания фильма продюсеры дали более 130 интервью.

«Чем больше мы вникаем в это, тем больше оно раскрывается для нас», — сказал сопродюсер и сорежиссер Джеймс Макговерн. «Не только сложность финансов и долгов и то, как бороться с банкротством, но и пересечение людей — что банкротство сделало или не сделало — было очень интересно. Потому что у каждого свое мнение об этом».

В основу сюжета положены голоса журналистов, историков, юристов, социологов, экономистов, политиков, профсоюзных лидеров и активистов, в том числе тех, кто яростно выступал против предшествовавшего ему банкротства и захвата власти государством и боролся за каждый шаг на пути к горькой конец.

Макговерн сказал, что ключом к рассказу истории было привлечение несогласных.

«Я никогда не хотел полагаться на одну идею на протяжении всего фильма», — сказал он.

«Я хотел, чтобы люди пережили банкротство, как пережил Детройц, когда это произошло… Вы испытываете диалог, который происходит с людьми, которые обычно не вместе… Даже если они не договорились об условиях банкротства, как произошло банкротство? произошло… Это были люди, которые выступали против многого, но их желание рассказать эту историю, я думаю, было очень важно для нас».

прошлое и настоящее

Документальный фильм страстно погружается в историю Детройта, выходя далеко за пределы временных рамок банкротства, чтобы ответить на ключевые вопросы контекста и обстоятельств.

«Нам предстояло принять много трудных решений, — сказал исполнительный продюсер и сорежиссер Сэм Кац, и одним из них было: какую роль история играет в рассказывании истории? Это «постепенная» часть. …тогда это приводит к «внезапно». «

Название фильма отсылает к строчке из романа Эрнеста Хемингуэя 1926 года «И восходит солнце», в которой персонаж Майка Кэмпбелла на вопрос о том, как он стал банкротом, отвечает парадоксальным ответом: «Два пути. Постепенно, а затем внезапно».

«Что нам нужно было сделать, так это установить некоторые вещи о Детройте и откуда взялось его богатство», — сказал Каттс. «… Я думаю, что история Детройта очень интересна. Это не только Генри Форд. Их много. Это не только Motown».

Уникальная история Детройта также хорошо зарекомендовала себя как центр социальной справедливости и рабочего движения, поддерживающий голоса, которые вывели город из банкротства.

«Это место, где рождается политика, — сказал Кац. «Существует история власти черных и их участия в Детройте, которая вышла за пределы многих других мест».

Фильм рассчитан не только на детройтскую аудиторию. Кац сказал, что уроки, извлеченные из дела о банкротстве Детройта, важны для городов по всей стране, особенно для тех, у которых недостаточно средств для покрытия их пенсионных обязательств.

Многие из проблем, с которыми Детройт сталкивался до банкротства, сохраняются и сегодня, но беды или отчаяние города ничто по сравнению с периодом до масштабной реструктуризации долга и стабилизации бюджета.

Уличные фонари по большей части зажжены, а чеки сняты благодаря жертвам, принесенным различными фракциями, которые полтора года, почти десять лет назад вели долгую борьбу в юридических и общественных отношениях.

Но абсурдность коллекции Детройтского института искусств, которую пытается купить анонимная российская олигархия, разорение городских рабочих на пенсии, вынужденных жертвовать пенсиями и планами медицинского обслуживания, которые они заработали десятилетиями тяжелой работы, — это не условия, другие Города хотят признать.Трудный путь.

«Условия, через которые пришлось пройти детройтцам… Я думаю, к ним нельзя относиться легкомысленно», — сказал Каттс. «…когда городские власти не справляются с фактами, с которыми они сталкиваются, им в конце концов придется, и было бы лучше попытаться справиться с ними, даже с теми, которые действительно болезненны и трудны.

«Я думаю, что есть много городов, которые выиграют от этого разговора, и я думаю, что этот фильм поможет им в этом».

Музыкальный писатель Free Press Брайан Макколлум внес свой вклад в этот отчет.

Постепенно, затем внезапно: банкротство Детройта

Кинофестиваль Фриппа

19:00 среда.

Детройтский кинотеатр в DIA

5200 Вудворд, Детройт

Мичиганский научный центр

5020 Джон Р., Детройт

FreepFilmFestival.com