МПГ является не только самой продолжительной непрерывной программой климатических исследований, созданной человечеством, начавшейся в 1882-1883 гг., но и позволил Соединенным Штатам и Советскому Союзу создать общие интересы, сотрудничая во время холодной войны в Антарктике, а также в космосе.

Например, несмотря на враждебность, которая изолировала две сверхдержавы повсюду, международное научное сотрудничество смогло открыть дверь для Договора об Антарктике 1959 года как первого соглашения по ядерному оружию в разгар холодной войны.

В Арктике отправной точкой стала Оттавская декларация 1996 года, в соответствии с которой был создан Арктический совет с «общими арктическими проблемами» для устойчивого развития и защиты окружающей среды.

Десять лет спустя Арктический совет, когда в Норвегии был бывший президент во время правления Йонаса Гара Сента, претерпел изменения.оВ качестве госсекретаря он открыл дверь для десятилетних обязательных соглашений между восемью арктическими странами.

С тех пор каждая декларация Арктического совета, а также единственное заявление президента подтверждали «приверженность поддержанию мира, стабильности и конструктивного сотрудничества в Арктике».

Как наблюдатель, ясно, что все арктические государства могли бы сделать больше со своими дипломатическими возможностями для обеспечения «организованной передачи» Арктического совета, что в настоящее время требует заявления президента о продолжении Арктического совета в качестве «форума высокого уровня» в рамках под покровительством Норвегии.

И во главе с премьер-министром Стором, который выходит за рамки норвежско-российского законодательства в связи с недавним изгнанием посольств, есть возможность проявить надежду с Арктическим советом, который был номинирован на Нобелевскую премию мира совсем недавно, в феврале 2022 года.

Если Форум высокого уровня продолжится, Арктический совет откроет крайне недостающие возможности для диалога, возможно, даже для прекращения войны в Украине.

Решение остается за искренними усилиями стран по формированию общих интересов, а не простому урегулированию конфликтов, что требует диалога и смелых лидеров, которые могут работать на благо всех на местах на протяжении поколений.