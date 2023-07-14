Вашингтон, округ Колумбия. — Сегодня, после принятия Палатой представителей двухпартийного Закона о разрешении на национальную оборону (NDAA), член палаты представителей Джон Кертис (UT-03) сделал следующее заявление:

NDAA этого года — это мощный вклад в сдерживание иностранной агрессии, которая может затронуть безопасность и экономические интересы Соединенных Штатов. Это отражает предлагаемые сокращения административного бюджета, которые оставят нас неподготовленными к сдерживанию Китая и России. Наши военные говорят, что это является определяющим моментом для Юты, что является определяющим моментом для Тайваня, жизненно важного торгового партнера Соединенных Штатов, который поставляет многие полупроводники, лежащие в основе нашей экономики, и этот закон помогает гарантировать, что отношения останутся возможными. Это также сокращает программы расходов, которые не показывают ощутимых результатов, и инициативы, в которых военные не должны участвовать, такие как DEI, CRT или услуги по прерыванию беременности.

Основная обязанность федерального правительства — обеспечить безопасность американских граждан как от внешних, так и от внутренних угроз. Мы, как республиканцы, продолжим наши усилия по свержению любой политики, подрывающей военную готовность.

Законопроект включает в себя инициативы, отстаиваемые конгрессменом Кертисом, такие как оценка способности Соединенных Штатов нанести ущерб импорту энергоресурсов Китая в случае нападения на Тайвань или другого союзника. Кертис внес четыре изменения в текст на полу:

1. Требуется оценка способности и готовности Флота кабельной безопасности ремонтировать океанские подводные оптоволоконные кабели, которые могут быть повреждены или перерезаны противником.

2. Требуется оценка возможностей российских информационных операций и оценка текущих усилий Министерства обороны и элементов информационных операций вооруженных сил союзников и партнеров по нацеливанию и координации усилий против российских военных информационных операций.

3. Требовать отчет о степени развития иранского ракетного потенциала и подробностей об испытаниях иранских баллистических ракет.

4. Запросить конфиденциальный отчет об участии Ирана в торговле наркотиками, сторонах, связанных с торговлей, и оценку финансовых выгод от участия в торговле и того, на что используются средства.

