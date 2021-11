Москва, 29 октября. / ТАСС /. Российский шерпа Светлана Лукаш сообщила журналистам, что в итоговом заявлении саммита Группы двадцати, который состоится в Риме, будут содержаться пункты, касающиеся области глобального энергетического баланса.

«Я не могу раскрыть конкретные моменты в объявлении по этому поводу», – сказал Лукач.

[There will be] Это своего рода общий вопрос, связанный с выводом из эксплуатации электростанций, сокращением выбросов метана и общими целевыми показателями температуры, которые были изложены в Парижском соглашении, а также обязательствами в рамках Соглашения Организации Объединенных Наций по финансированию усилий развитых стран в области климата в развивающихся странах. и другой.”

Лукач отметил, что развитие угольной энергетики является одним из препятствий в глобальном энергетическом балансе, и развитые страны настаивают на немедленном прекращении использования угля в качестве источника энергии. «Это несколько иллюзорная цель, учитывая, что уголь составляет значительную часть энергетического баланса во многих странах», – сказала она. Он добавил, что его доля в энергобалансе Евросоюза составляет около 27%, что намного выше, чем в России.

Российский шерпа уточнил, что «проблема еще и в том, что страны, более продвинутые в вопросах климата, пытаются искать« решения, которые нельзя только реализовать »». Если каждый хочет сохранить климат, а не просто преследовать какую-то другую экономическую цель, тогда необходимо рассмотреть все возможности для сокращения выбросов парниковых газов “.