В прошлую пятницу правозащитники установили бумажный портрет президента России Владимира Путина у огромного посольства России в столице Чехии Праге. Вождь был изображен сидящим голым в золотом унитазе с золотой ершиком в руке и бутылкой чистящего средства с надписью «Новичок» рядом с ним. Между тем, расположенный рядом оппозиционный баннер обвинял Путина в том, что он «убийца, вор, диктатор». Демонстранты продемонстрировали свою солидарность с заключенным в тюрьму российским оппозиционером Алексеем Навальным и высмеяли красивую роскошную виллу Путина на берегу Черного моря.

На следующий день премьер-министр Чехии Анджей Бабиш объявил, что в 2014 году два крупных взрыва на складе боеприпасов на юго-востоке страны привели к гибели двух человек и были обнаружены российскими активистами. Он сказал, что взрыв был осуществлен российской военной разведкой ГРУ. Чешские власти начали высылку 18 российских дипломатов. Власти потребовали арестовать двух агентов ГРУ, подозреваемых в причастности к взрывам в 2014 году. Бывший российский шпион Сергей Скрибаль и его дочь были отравлены в 2018 году в Лондоне одними и теми же мужчинами.

Правительство России отрицает обвинения, а Министерство иностранных дел заклеймило их как «абсурдные». Россия выслала 20 чешских послов – почти все сотрудники посольства.

Агрессивный акт

Разоблачения вокруг взрывов 2014 года вызвали возмущение и настоящее политическое землетрясение в Чехии. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Джон Хамасек отменил запланированный визит в Москву, где он должен был обсудить сделку по покупке российской вакцины Sputnik V. Ведущие оппозиционные законодатели, в том числе лидер Гражданской демократической партии (ГДП) Питер Фиала, назвали действия Путина “российским государственным терроризмом”. Премьер-министр Бобби объявил, что обсудит с официальными лицами ЕС и НАТО, как действовать против России.

Медиа-эксперты и политологи соглашаются, что это большое дело. Фактически, базирующийся в Праге аналитический центр Jacob Zanda for European Values ​​Security Policy назвал бомбардировку DW «самой враждебной атакой на чешскую территорию со времен советского вторжения 1968 года».

Русские Фабрики Троллей, Мафия

Иржи Бехе, политический аналитик и бывший советник бывшего президента Ваклава Гавела, утверждает, что справедливо называть поведение России «государственным терроризмом». «К сожалению, враждебные действия России в Чешской Республике выходят за рамки этих мер», – говорит он. Бихи говорит, что тысячи российских «деловых людей» работают на российское правительство, фабрики гоблинов и русскую мафию. Посольство России в Праге выросло до более чем 100 человек и насчитывает более 100 членов. «Мы не знаем, чем на самом деле занимается половина из них».

Несмотря на заявления чешского правительства о наличии «веских доказательств», российские агенты ГРУ осуществили в октябре и декабре 2014 года взрывы в арсенале Вирбедиса, но некоторые аспекты этого дела остаются тайной.

Взрыв сомнительного оружия и боеприпасов на чешской земле был ошибкой. Судя по всему, они были предназначены для экспорта в Украину или Сирию, и эту сделку должен был вести болгарский торговец оружием Эмилиан Кепрев. В апреле 2015 года он выжил, выпив яд. Позже выяснилось, что причина атаки российского ГРУ.

Иржи Бехе, политолог и давний советник бывшего президента Ваклава Гавела, оправдывает определение поведения России как «государственного терроризма».

Очистить время

Чешские СМИ высказывали предположения о сроках взрыва на складе взрывчатых веществ. Одно можно сказать наверняка. Чешской внешней политики после этого не будет.

Правительство ЕС глубоко разделено по поводу своих отношений с Москвой. Президент Милош Земан, которого некоторые комментаторы высмеивают как «посла России в Праге», поляризует комментарии. Он признал Крымский полуостров «территорией России» и сказал, что теперь Украина должна получить компенсацию за счет российской нефти и газа.

Немец под давлением

Офис президента Земана объявил, что прокомментирует этот вопрос в следующее воскресенье. «Это показывает, что он чувствует себя под давлением и потерял свой политический статус», – говорит Иржи Бехе. Призывы к его увольнению участились, заявив, что «Вредис знал о деталях взрывов и пытался саботировать работу чешского разведывательного агентства внутренней безопасности BIS».

Социал-демократы страны – самый молодой партнер в правительственной коалиции – разделились по России. Лидер партии Джон Хамасек недавно уволил своего товарища по партии Томаша Петрижека с поста министра иностранных дел за его осторожную позицию в отношении России и отказ покупать вакцину Sputnik V.

Премьер-министр Чехии Анджей Бабиш призвал свою страну поддерживать экономические связи с Россией

Дети вносят изменения

Премьер-министр Анджей Бабиш, член популярной партии АНО, призвал свою страну поддерживать экономические связи с Россией, избегая при этом откровенно пророссийской позиции Германии. Боббис тщательно взвесил свои слова, комментируя взрывы в 2014 году. В отличие от оппозиции, он избегал говорить о «российском государственном терроризме».

Но в связи с предстоящими через несколько месяцев парламентскими выборами он не может хранить молчание по этому поводу. Он должен позиционировать себя, иначе подорвать электоральные перспективы своей партии.

Экономический спад

Ожидается, что чешское правительство объявит, что Росатом, российская компания, больше не будет участвовать в расширении Дукованской атомной электростанции в стране в рамках следующих шагов после изгнания дипломатов. Эксперт по вопросам обороны Янта считает, что теперь страна займет «конфронтационную позицию в отношении российской агрессии».

Бихе, политолог, непреклонен в том, что правительство и простые чешские люди теперь ожидают, что ЕС выступит единым голосом и осудит Россию за бомбардировку – как это было после отравления писцов в марте 2018 года.