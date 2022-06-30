За кадром первого международного матча Алекса Овечкина и неожиданного гола

Алексей Овечкин Он подписал однодневный контракт с московским «Динамо» и дебютировал на международной арене в субботу против «Амкала», группы звезд футбола в социальных сетях. За 11 минут за команду Российской премьер-лиги Овечкин забил победный гол. физически игрок-соперник и Выиграйте 100% его дуэлей в дружеском.

Ролики ярких моментов Овечкина разлетелись по всему миру — приземлились на спортивном медиагиганте спортивная сетка. После этого интерес к футбольным товарам Овечкина/Динамо был настолько велик, что интернет-магазин «Динамо» несколько часов не работал из-за слишком большого количества заказов. Физически на поле в магазине команды продавали майки Овечкина «Динамо», которые имитировали его майку.

Овечкин, со своей стороны, казался настолько довольным всем этим, что на следующий день зашел в Instagram, чтобы выразить свое счастье от воплощения в жизнь своей детской мечты.

«Большое спасибо @fcdynamo за то, что осуществил мою мечту — играть за мой домашний клуб!» Овечкин написал по-русски и перевел с помощью Google Translate. «Это незабываемые ощущения для меня, моей семьи и моих друзей! Я запомню этот момент на всю оставшуюся жизнь».

рана В Национальной хоккейной лиге Овечкин известен как мощный форвард. Ови не только забивает в большинстве игр, но и навязывает свою волю другим игрокам, у которых на столе большие тузы. На футбольном поле все было по-другому. Майк Крапивников из «Амкала» пытался бросить вызов Овечкину, ведя мяч по полю. Крапивников выглядел маленьким ребенком по сравнению с Овечкиным, и когда игроки столкнулись, тело Крапивникова застыло на траве. «Я ожидал сильного хода, знал, что буду с ним на фланге, и готовился к такому сильному ходу», — сказал Крабивников. Объяснение Спорт 24. «Либо он поймает меня, либо я поймаю его в полете». READ Как гимнастика стала популярным олимпийским видом спорта И на радость всем нам прилетел Крабивников. Его спросили, как ощущения от удара. «Ну, это не похоже на поезд, но он просто сильный», — сказал он. «Я ему: «Саня, ты кирпич? — …Тогда забей быстрый гол. Они также смотрели повтор по телефону и смеялись после матча. «Я снова попал в блики!» Овечкин Он сказал. Вернувшись домой в округ Колумбия, Овечкин является миноритарным владельцем «Вашингтон Спирит», команды Национальной женской футбольной лиги. Его спросили, присоединится ли он однажды к игрокам на поле. «Думаю, если я использую сильный кулак в этом матче, я выбываю на всю жизнь!» — пошутил Овечкин.

Мой папа был горд Овечкин носил на матче номер три в честь своего отца Михаила, который во взрослом возрасте профессионально занимался футболом. Михаил присутствовал на матче с мамой Овечкина Татьяной, двукратной золотой медалисткой по баскетболу. Названы жена Овечкина Настя и двое его детей Сергей и Илья, а также другие родственники. «Мой отец играл за московское «Динамо» и получил травму» Овечкин Он сказал от дани. «Сегодня этот матч был больше для него, чем для меня». Овечкин добавил, что «Если очень хочется, чтобы (мечта) (сбылась), то да. Конечно, делают!» Михаил был заметно впечатлен этой честью, но его не удивило общее выступление сына в игре. Он согласился, когда его спросили, сбылась ли его мечта лично. «Мы все счастливы. Я, мама и все родственники. Да, это настоящее счастье!» Михаил Он сказал. Михаил Он сказал во время матча. «Войти в историю. Талантливый человек талантлив во всем. Он очень хорошо играет в хоккей, футбол, теннис, настольный теннис и водное поло. Дай Бог здоровья». Тогда Михаила спросили, считает ли он, что его сын мог бы побить футбольный рекорд Пеле, если бы решил профессионально заниматься спортом. — Даже не сомневаюсь, — ответил Михаил. READ Хачанов вышел на матч за золотую медаль Олимпийских игр по теннису «Мое желание состоит в том, чтобы рекорд Грицкого был побит, если эти товарищи не вмешаются», — добавил он. Михаил сказал, что его сын обычно играет вратарем во время игры в футбол, «чтобы не получить травму» из-за его контракта с Национальной хоккейной лигой, и именно поэтому он так быстро нокаутировал во время субботней игры. Он также выразил обеспокоенность тем, что если фанаты «Кэпиталз» узнают об этом [playing for Dynamo] В Америке его бы не привязали к голове».

Моя мама тоже гордилась Татьяна Овечкина рассказала о дебюте Овечкина в футболе соответствовать телевизору. Момент очень хороший, красивый. Самое главное, что гол был забит не для развлечения, а для игры. очень хорошо. Под Сашу никто не подстраивается. Кто-то может подумать, что они сделали это специально — вовсе нет. Очень хороший гол, и я рад за него. Он не только нападающий, но и хороший плеймейкер. Он очень хорошо видит поле – и в хоккее, и в футболе. … Я много раз говорил, что он спортсмен. В любом виде спорта, конечно, он добился бы хорошего результата. Он умеет играть в баскетбол, теннис и хорошо плавает.

игрок После матча Овечкин был выбран лучшим игроком игры за свой рекорд GWG. Он получил престижную панамку от «Динамо» (которая значительно менее опасна, чем топор викинга в столицах). Овечкина спросили, сохранит ли он шляпу. «Конечно», — сказал Овечкин. Об этом он заявил «Матч ТВ».. «Я все сохраню! Смотри, я набил целый мешок тем, что собрал на память с этого матча». Он добавил на «Динамо ТВ»: «Я счастлив, что сыграл и осуществил свою мечту. Большое спасибо руководству, игрокам и техническому персоналу за доверие. Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом в этом году». На вопрос, не переключится ли он на футбол на полную ставку, сын Овечкина Сергей ответил про него. «Начинать!» Ови-младший сказал: «Только хоккей!»

Скриншот: Динамо Москва / Instagram