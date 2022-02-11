За пределами Украины: Обеспокоенность вмешательством Путина в дела Африки

Президент России Владимир Путин любит играть в русскую рулетку. В своем стремлении расширить глобальное влияние Москвы он постоянно делает геополитические ставки, надеясь, что они окупятся. В то время как мир в настоящее время наблюдает за большим количеством фишек, которые он разместил в Украине, он также делает ставки в других частях Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Латинской Америки.

Но, возможно, самым тревожным аспектом является Африка. Хотя Россия, возможно, не сможет действовать там как великая держава, у нее есть огромный потенциал для глубокой дестабилизации, особенно на равнине.

За последние несколько лет этот регион Западной и Северной Центральной Африки пострадал от повстанческих движений джихадистов, вмешательства Китая и политической нестабильности. Почти в каждом случае Путин сыграл свою роль в усугублении плохой ситуации.

Например, в мае прошлого года в результате военного переворота в Мали к власти пришел полковник Ассими Гойта. В январе в Буркина-Фасо произошел очередной переворот, в ходе которого подполковник Поль-Анри Саного Дамиба сверг президента Роча Каборе. Многие офицеры, участвовавшие в перевороте, прошли обучение в России.

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Есть еще. В декабре прошлого года несколько западных стран обвинили г-на Гетту в том, что он приветствовал прибытие российских наемников (вместе с группой Вагнера) из восточной Ливии. Мали отрицает наличие наемников, но в начале января малийская армия объявила о размещении российских войск в Тимбукту для обучения малийских сил.

Следует также отметить, что после недавних санкций, введенных Экономическим сообществом западноафриканских государств в отношении Мали, в африканской стране вспыхнули антифранцузские протесты.

Похожая ситуация происходит в Буркина-Фасо, где многие сторонники переворота размахивали российскими флагами, скандируя антифранцузские лозунги. Более того, по сообщению Daily Beast, тогдашний президент Каборе, похоже, отклонил предложение Дамибы в начале января нанять российских наемников из группы Вагнера для борьбы с джихадистскими ополчениями.

Само по себе это не доказывает, что переворот организовала Россия, но определенно подтверждает политическую близость Дамибы к Москве. По этой причине Москва вместо того, чтобы решительно осудить переворот в Буркина-Фасо, выразила лишь общую «озабоченность».

Где Путин мог бы сделать свою следующую ставку на Африку? умные деньги в нигерии В августе прошлого года Москва и Абуджа подписали соглашение о военном сотрудничестве.

Вся эта активность вызывает два вопроса. Первый: как г-ну Путину это сходит с рук?

Сочетание нескольких факторов дает ему необычайную свободу. Пекин с улыбкой наблюдает за тем, как действия Путина совпадают с расширенным видением Пекина по вытеснению Запада из Африки. Среди жителей района широко распространено недовольство. Они также возмущаются отсутствием прогресса в войне против джихадизма и возлагают большую часть вины на Францию. В результате Франция становится все более непопулярна, а ее позиции в этой сфере все более слабы.

Правительство Мали недавно осудило предполагаемое нарушение ее воздушного пространства французским военным самолетом и призвало к пересмотру двустороннего оборонного соглашения 2013 года с Парижем в 2013 году. Бамако также призвал к изгнанию 100 датских солдат из Сахеля. Оперативная группа Такуба. Эта целевая группа в основном продвигается Парижем.

Все это глубоко беспокоит Европейский союз, который опасается оказаться между джихадистским повстанческим движением и растущим военно-политическим влиянием Москвы. Г-н Путин также нашел идеальный инструмент для расширения своего политического влияния в Африке: российские наемники. Над его лечением уже работали в Центральноафриканской Республике.

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Второй вопрос: почему г-н Путин это делает?

Более сильное влияние в Сахеле дало бы Кремлю два взаимодополняющих преимущества: более сильную политическую сеть в Организации Объединенных Наций и более слабую в географическом и политическом отношении Западную Европу. С этой точки зрения стоит помнить, что Сахельский регион является важным каналом для миграционных потоков, которые достигают Евросоюза с юга через Ливию. Вполне вероятно, что Москва стремится контролировать эти потоки, которые могут быть использованы для давления на Брюссель. Недавний иммиграционный кризис в Беларуси показывает, как Россия использует эту тактику, чтобы разделить и запугать Европейский Союз.

Действия г-на Путина в Африке должны представлять интерес для трансатлантического сообщества. Европейцам следует опасаться, что Москва может использовать свое влияние в Африке, чтобы угрожать их безопасности. Американцам следует беспокоиться о том, что в долгосрочной перспективе продвижение Путина поможет Китаю укрепить достаточное влияние в Латинской Америке и Африке, чтобы превратить Атлантику в конкурентное пространство, где Соединенные Штаты будут бороться за обеспечение своих собственных интересов.

Соединенные Штаты и Европа должны действовать более решительно, чтобы противостоять российскому вмешательству в Сахель. Если они не сделают этого сейчас, все будет только хуже.