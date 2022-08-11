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За разрушенным российским аэропортом в Крыму следили спутники (фото)

12 августа, 2022
Marfa Fedoroa

Спутниковые снимки показали степень повреждений российской авиабазы ​​Саки в украинском Крыму, которая в настоящее время оккупирована российскими вооруженными силами.

Взрывы на авиабазе прогремели примерно через полгода. Вторжение России в Украину. Во вторник (9 августа) в аэропорту прогремела серия взрывов. Снято на камеру (Откроется в новой вкладке) К отдыхающим пляжникам неподалеку. Вскоре после инцидента Минобороны России распространило заявление, в котором утверждается, что причиной взрывов стала случайная детонация авиационных боеприпасов, сообщает газета «А». отчет Си-Эн-Эн (Откроется в новой вкладке).

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