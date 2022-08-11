За разрушенным российским аэропортом в Крыму следили спутники (фото)

Спутниковые снимки показали степень повреждений российской авиабазы Саки в украинском Крыму, которая в настоящее время оккупирована российскими вооруженными силами.
Взрывы на авиабазе прогремели примерно через полгода. Вторжение России в Украину. Во вторник (9 августа) в аэропорту прогремела серия взрывов. Снято на камеру (Откроется в новой вкладке) К отдыхающим пляжникам неподалеку. Вскоре после инцидента Минобороны России распространило заявление, в котором утверждается, что причиной взрывов стала случайная детонация авиационных боеприпасов, сообщает газета «А». отчет Си-Эн-Эн (Откроется в новой вкладке).
Тем не менее, Новости NBC отчеты (Откроется в новой вкладке) Высокопоставленные украинские военные чиновники заявляют, что взрывы были вызваны дальнобойными ракетными ударами Украины или даже действиями украинских истребителей, действовавших на полуострове.
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Какой бы ни была причина, судя по спутниковым снимкам, сделанным Maxar Technologies, взрывы серьезно повредили несколько важных военных объектов на базе. На снимках видно несколько сильно поврежденных и обгоревших самолетов, часть тел которых лежит на горящей взлетно-посадочной полосе.
#Спутниковый снимок от 10 августа 2022 года на #Сакской авиабазе в Новофедоровке, #Крым, #Украина, показывающий последствия нападения на российскую авиабазу, где вы можете увидеть степень ущерба, причиненного взрывами и пожарами. pic.twitter.com/B67lfdO1jd11 августа 2022 г.
NBC News сообщает, что по крайней мере Девять российских военных самолетов Он был разрушен взрывами на основе анализа спутниковых снимков, сделанных компанией Planet Planet из Сан-Франциско. Российские официальные лица отрицали, что какие-либо самолеты были повреждены.
Продолжающееся вторжение России в Украину уже оказало значительное влияние на международное сотрудничество в космосе. В июле представители НАСА, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства опубликовали данные. Осуждает использование Россией Международной космической станции (ИСС) за антиукраинскую пропаганду. После изготовления ряда Потрясающие и враждебные заявленияРоскосмос, российское космическое агентство, заявил 2 августа, что сделает это. начать снимать по программе МКС в 2024 году.
ЕКА также отказалась от сотрудничества С Россией на миссии марсохода по поиску жизни в рамках более широкого проекта ExoMars.
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