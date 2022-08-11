За разрушенным российским аэропортом в Крыму следили спутники (фото)

Спутниковые снимки показали степень повреждений российской авиабазы ​​Саки в украинском Крыму, которая в настоящее время оккупирована российскими вооруженными силами.

Взрывы на авиабазе прогремели примерно через полгода. Вторжение России в Украину . Во вторник (9 августа) в аэропорту прогремела серия взрывов. Снято на камеру (Откроется в новой вкладке) К отдыхающим пляжникам неподалеку. Вскоре после инцидента Минобороны России распространило заявление, в котором утверждается, что причиной взрывов стала случайная детонация авиационных боеприпасов, сообщает газета «А». отчет Си-Эн-Эн (Откроется в новой вкладке).

Тем не менее, Новости NBC отчеты (Откроется в новой вкладке) Высокопоставленные украинские военные чиновники заявляют, что взрывы были вызваны дальнобойными ракетными ударами Украины или даже действиями украинских истребителей, действовавших на полуострове.

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Какой бы ни была причина, судя по спутниковым снимкам, сделанным Maxar Technologies, взрывы серьезно повредили несколько важных военных объектов на базе. На снимках видно несколько сильно поврежденных и обгоревших самолетов, часть тел которых лежит на горящей взлетно-посадочной полосе.

#Спутниковый снимок от 10 августа 2022 года на #Сакской авиабазе в Новофедоровке, #Крым, #Украина, показывающий последствия нападения на российскую авиабазу, где вы можете увидеть степень ущерба, причиненного взрывами и пожарами. pic.twitter.com/B67lfdO1jd11 августа 2022 г. узнать больше

NBC News сообщает, что по крайней мере Девять российских военных самолетов Он был разрушен взрывами на основе анализа спутниковых снимков, сделанных компанией Planet Planet из Сан-Франциско. Российские официальные лица отрицали, что какие-либо самолеты были повреждены.

Продолжающееся вторжение России в Украину уже оказало значительное влияние на международное сотрудничество в космосе. В июле представители НАСА, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства опубликовали данные. Осуждает использование Россией Международной космической станции (ИСС) за антиукраинскую пропаганду. После изготовления ряда Потрясающие и враждебные заявления Роскосмос, российское космическое агентство, заявил 2 августа, что сделает это. начать снимать по программе МКС в 2024 году.

ЕКА также отказалась от сотрудничества С Россией на миссии марсохода по поиску жизни в рамках более широкого проекта ExoMars.