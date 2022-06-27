Спустя более четырех месяцев после того, как она была арестована в московском аэропорту за хранение марихуаны, звезда НБА Бритни Грейнер предстанет перед судом в понедельник на предварительном слушании перед судом.

Звезде Феникса Меркьюри, которую некоторые опросы считают самой талантливой спортсменкой в ​​Соединенных Штатах, может грозить 10 лет тюрьмы, если она будет признана виновной в крупномасштабном обвинении в употреблении наркотиков. Оправданы менее 1% фигурантов уголовных дел в России, и, в отличие от США, оправдательные приговоры могут быть признаны недействительными.

Дата судебного разбирательства не объявлена, но ожидается в ближайшее время; Недавно Грейнеру было приказано оставаться под стражей до 2 июля. На слушаниях в Московском районном суде г. Химки будут рассмотрены процессуальные вопросы.

Арест Грейнера и суд над ним произошли на очень низком уровне в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Она была арестована в московском аэропорту Шереметьево менее чем за неделю до того, как Россия ввела свои войска в Украину, что усугубило и без того высокую напряженность из-за радикальных санкций со стороны Соединенных Штатов и осуждения Россией поставок американского оружия в Украину.

На фоне напряженности сторонники Гринер держались в тени в надежде на тихое решение до мая, когда Государственный департамент реклассифицировал ее как несправедливо задержанную и передал надзор за ее делом своему специальному представителю президента по делам заложников — главе Правительство Соединенных Штатов. переговорщик.

Этот шаг привлек больше внимания к делу Грейнера, поскольку сторонники поощряли обмен пленными, такой как в апреле, когда ветеран морской пехоты Тревор Рид был возвращен домой в обмен на российского пилота, осужденного за торговлю наркотиками.

Российские СМИ неоднократно высказывали предположения о том, что ее могут обменять на российского торговца оружием Виктора Бута по прозвищу «Торговец смертью», отбывающего 25-летний тюремный срок за сговор с целью убийства американских граждан и оказание помощи террористической организации.

Россия годами агитирует за освобождение Бута. Но несоответствие между делом Гринера, у которого якобы были обнаружены картриджи для вейпов, содержащих масло каннабиса, и глобальными сделками Бута со смертоносным оружием может сделать такой компромисс неприятным для Соединенных Штатов.

Другие предположили, что она может быть продана вместе с Полом Уиланом, бывшим директором военно-морского флота и службы безопасности, который отбывает 16-летний тюремный срок за шпионаж, который США неоднократно называли практическим.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен спросил на CNN, рассматривается ли совместный обмен между Грейнером и Уиланом на Бота, и проигнорировал вопрос.

«В качестве общего предложения … у меня нет более высокого приоритета, чем убедиться, что американцы, которых каким-то образом незаконно удерживают по всему миру, возвращаются домой», — сказал он. Но «я не могу подробно комментировать то, что мы делаем, кроме как сказать, что это абсолютный приоритет».

Любой компромисс, похоже, потребует, чтобы Грейнер сначала был осужден и приговорен, а затем подал прошение о президентском помиловании, сообщила финансируемому Кремлем телеканалу RT Мария Ярмуш, юрист, специализирующийся на международных гражданских делах.