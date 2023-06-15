Звезда «Арсенала» Зинченко призывает запретить российских и белорусских спортсменов

На мир спорта сильно повлияло вторжение России в Украину в прошлом году. В результате Россия столкнулась с запретом на участие в чемпионате мира, а 30 олимпийских стран направили письмо в Международный олимпийский комитет, в котором выразили обеспокоенность по поводу участия России в Играх. В разгар борьбы многие спортсмены, в том числе такие известные боксеры, как Александр Усик, активно работали на передовой Украины. К сожалению, во время схватки погиб чемпион Европы по плаванию в ластах Дмитрий Захарчук.

Запрет на российских и белорусских спортсменов должен продолжаться

В то время как некоторые виды спорта заняли твердую позицию, запретив Россию, многие отдельные виды спорта решили разрешить своим спортсменам продолжать соревнования. Примечательно, что теннисные туры ATP и WTA, а также турниры Большого шлема продолжились без исключения российских участников.

Однако было одно исключение из этой снисходительности: Уимблдон. Однако решение оставить в силе запрет на проведение турнира этим летом было отменено, с чем не согласен Зинченко.

Во время интервью Пирсу Моргану на TALKTV защитник «Арсенала» выразил уверенность, что все спортсмены из России и Беларуси должны быть дисквалифицированы.

Морган начал дискуссию, обратившись к отмене запрета Уимблдоном и спросив у бывшей звезды «Манчестер Сити» его позицию по этому вопросу.

«Я не согласен, — ответил Зинченко, — я из тех украинцев, которые не любят, чтобы их видели на самом высоком уровне ни в одном виде спорта».

Морган спросил: «Их надо запретить? А как вы думаете, обе страны, Россию и Белоруссию?»

Футболист сказал: «Безусловно, их нельзя допускать на 100%. Почему? Потому что сколько бомб и ракет присылается из Беларуси? Сколько?

«Послушайте, я не политик и ничего в этом не понимаю. [politics], я не понимаю и никогда не пойму. Потому что это не моя область.

Но это не политическое.

Морган прервал: «Это жизнь и смерть!»

Звезда «Арсенала» ответил: «Это война, и они говорят о том, чтобы не примешивать политику к спорту. Это не политика, это война».

Разблокировать Уимблдон

В прошлом году Уимблдон издал важное постановление, запрещающее игрокам из России и Беларуси участвовать в престижном теннисном турнире. В результате этого решения рейтинговые очки на долгожданном мероприятии не присуждались, и ни один из разминочных турниров не был организован в Соединенном Королевстве Теннисной ассоциацией (LTA).

Однако из-за опасений, высказанных LTA по поводу возможной отмены его основных мероприятий, ведущих к турнирам Большого шлема на SW19 этим летом, запрет был отменен.

Ян Хьюитт, председатель Всеанглийского клуба, сказал: «Мы продолжаем осуждать незаконное вторжение России, и наша искренняя поддержка по-прежнему с народом Украины.

«Это было очень трудное решение, которое не было принято легкомысленно или без особой заботы о тех, кого это затронет.

«Мы считаем, что с учетом всех факторов это наиболее подходящая организация турнира в этом году.

«Если обстоятельства существенно изменятся между настоящим моментом и началом турнира, мы изучим это и отреагируем соответствующим образом».

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Опубликовано: Чт, 15 июня 2023 г., 09:07 IST