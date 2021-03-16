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Звезда баскетбола Freeport Уилли Фисли поднялся на Тренировочную гору

16 марта, 2021
Boleslava Sokolova
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FREEPORT – Если бы вы дали группе баскетболистов Freeport Pritzals 2005-2006 годов название для группы, это было бы что-то вроде Willie and the Rebounders.

Вилли Фейсли возглавил NIC-10 с 23,6 очками за игру. Это было на 4,6 балла больше, чем у Скотти Валентайна из Востока, и это был единственный средний дубль кренделя для команды, которая пошла со счетом 14: 2, уступив место другой команде Бойлана, и 24: 5 в целом. С тех пор ни один игрок NIC-10 не поднялся на вершину рейтинга. Зак Купер был ближе всех, набирая в среднем 23,1 балла для Бойлана в 2016-2017 годах.

«Тот год был самым веселым в костюмах Фрипорта», – сказал Визли, который был первой командой All-NIC-9 и MVP. Гэвин Тейлор был единственным признанным игроком Фрипорта. Это было названо специальным упоминанием.

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