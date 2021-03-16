Град Оберн Коуэн Уоллер уже восьмой сезон в профессиональном баскетболе

FREEPORT – Если бы вы дали группе баскетболистов Freeport Pritzals 2005-2006 годов название для группы, это было бы что-то вроде Willie and the Rebounders.

Вилли Фейсли возглавил NIC-10 с 23,6 очками за игру. Это было на 4,6 балла больше, чем у Скотти Валентайна из Востока, и это был единственный средний дубль кренделя для команды, которая пошла со счетом 14: 2, уступив место другой команде Бойлана, и 24: 5 в целом. С тех пор ни один игрок NIC-10 не поднялся на вершину рейтинга. Зак Купер был ближе всех, набирая в среднем 23,1 балла для Бойлана в 2016-2017 годах.

«Тот год был самым веселым в костюмах Фрипорта», – сказал Визли, который был первой командой All-NIC-9 и MVP. Гэвин Тейлор был единственным признанным игроком Фрипорта. Это было названо специальным упоминанием.

«Это был мой первый год против молодежи моего возраста», – сказал Визли о команде, которая выиграла свой первый региональный титул во Фрипорте за семь лет. «Я играл с более талантливыми игроками, но эти ребята понимали свои роли. Все согласились. “

У Уизли была хорошая историческая карьера в средней школе. Это была первая команда, посетившая все свои последние три года в старшей школе, и как новичка это было особо отмечено. Он обогнал Деметрика МакКона и стал лучшим бомбардиром Фрипорта за всю историю и занял пятое место в истории соревнований. Сегодня он все еще седьмой.

Но что делает этот год знаменательным, так это то, что Freeport – последняя команда, выигравшая 20 игр. Школа, которая произвела таких игроков, как Олимпик Карл Кейн, Вояджер МакКинли “Дикон” Дэвис, Хранители Айовы Том, Рон Норман и вратарь Индианы Бьюти Микс даже не выигрывали в сезоне с 2012 года.

«Я немного следил за ними, потому что мой племянник проходит через систему», – сказал Визли. «Мы бегали трусцой в футболе, где мы были на вершине, но люди всегда говорили мне о баскетболе во Фрипорте и наших великих игроках.

«Это было нехорошо для Фрипорта».

Когда его спросили, что изменилось с момента его создания до сегодняшнего дня, Уизли ответил, что не знает, потому что он разработал свою игру сначала в Рокфорде, а затем в Чикаго.

«Она играла против таких парней, как Рэй Паркер, Л.С. Робинсон и Аарон Робинсон, которые опережали меня на два года», – сказал Уизли. «Я отдаю должное тем, что играл против этих ребят постарше».

Уизли переехал из Фрипорта в Университет Батлера в Индиане и стал частью другой исторической карьеры. Визли был запасным на первокурснике и второкурснике, перешел в стартовый состав как младший и внес большой вклад в команду 2009-10, которая стала первой крупной конференционной школой среднего класса, сделавшей игру чемпионата NCAA. с 1991 года.

Более:Бывшая звезда Freeport Вэнс МакШейн попал в центр внимания студенческого футбола

Эта турнирная игра была одним из самых известных финалов NCAA. Батлер отставал со счетом 61-59, когда будущая звезда НБА Гордон Хейворд отыграл пропущенный штрафной, промчался по полю, получил незаконный экран от Мэтта Ховарда Батлера и выстрелил в половину поля, который почти помешал.

«Это был отличный экран, превосходный для Мэтта Ховарда», – сказал Визли с улыбкой. «Когда люди спрашивают меня об этом снимке, я говорю им, что это была фотография, прежде чем я могу ее вспомнить».

Батлер отставал 60-59 и владел мячом за 13,6 секунды до матча. Мяч был доставлен Ховарду, который вывел на правую базовую линию и едва пробил. Он столкнулся с задним краем, и Дюк отскочил за 3,6 секунды до конца.

«В играх с подхватом, практически, в регулярном сезоне, этот бросок в девяти случаях из 10 даже не достигает края. Он идет прямо вниз. Это удар Гордона», – сказал Веслей, который набрал два очка и сделал три подбора и сделал три передачи за 38 минут. «Когда этого не произошло, я был похож на« Замечательного парня ». “

Визли остается единственным отечественным игроком, сыгравшим в мужском чемпионате NCAA.

После Батлера Визли отыграл один сезон профессионального баскетбола за границей в Японии. Затем его пригласили играть в так называемую лигу NBA G. Команду, которую он пытался создать, тренировал Ник Норс, и теперь он Фред Ванфлит в фильме ОбернТренер, Торонто Рэпторс. Уизли поднялся, чтобы подпрыгнуть, и проснулся в раздевалке.

«Был парень 6-9, который ударил меня локтем, – сказал Визли. «Это сделало меня черным под глазом и сломало две орбитальные кости».

Уизли рассказал о ситуации со своей будущей женой и подробно поговорил с Брэдом Стивенсом, своим тренером Батлера, который сейчас тренирует «Бостон Селтикс».

«Я был всего лишь ролевым игроком в« Батлере ».« Я все равно больше не собираюсь играть ». Поэтому Стивенс помог ему пройти обучение. Он провел год в качестве помощника-волонтера в Университете Индианы в Пердью, Индианаполис, три года в качестве специалиста. ассистент в Университете штата Иллинойс, а затем четыре года В Северной Дакоте в этом году работает ассистентом Люка Яклиша в Университете Иллинойс-Чикаго.

«Мне нравится преподавать и работать с мужчинами, но моя цель – провести собственное шоу», – сказал Визли. «Я хочу тренироваться на высшем уровне, и для меня высший уровень – это не НБА. Я хочу тренировать отличную баскетбольную программу в колледже».

Кван Уоллер по-прежнему футболист

Выпускник Оберна Коуэн Уоллер, который возглавлял NIC-9 по результативности в 2006-2007 годах, через год после окончания Визли, играет свой восьмой сезон в профессиональном баскетболе.

Уоллер играет свой первый сезон в БК «Буревестник» в Ярославле, Россия, в Российской баскетбольной Суперлиге 1. Ярославль – город с населением почти 600 000 человек, расположенный в 160 милях к северо-востоку от Москвы.

«Если я буду хорошо играть в этом или следующем году, возможно, я смогу перейти в Лигу Европы», – сказал Уоллер в электронном письме.

Прошлой весной коронавирус во всем мире убедил выпускника Гарлема Эрика Палма уйти на пенсию после 10 лет игры в Европе. Это означает, что сейчас Уоллер является самым старым профессиональным отечественным игроком.

После Оберна Уоллер провел два сезона в Общественном колледже Сок-Вэлли в Диксоне. Там он стал почетным мужчиной для всеамериканского общества JUCO, прежде чем получить стипендию в Кентукки Уэслиан, школе NCAA Division II в Оуэнсборо, Кентукки.

Он не получил свою первую профессиональную баскетбольную работу, пока не стал Минеросом де Капуркой на баскетбольной трассе на Тихоокеанском побережье на северо-западе Мексики в 2011 году. Травмы стопы сократили его сезоны в 2012 и 2013 годах, и у него не было первого настоящего перерыва. до 2015 года. Когда он работал с Leeds Force на чемпионате Великобритании по BBL. С тех пор он играл в Грузии и Германии, а в этом году переехал в Россию. На протяжении своей карьеры он набирал в среднем 15,8 очка, 3,5 подбора и 3,0 передачи за матч.

Тренер «Оберна» Брайан Отт сказал, что Уоллер продолжает превосходить все ожидания.

«Я очень сильно думал о его перспективах в колледже, – сказал Отт в электронном письме, – но, честно говоря, я не думал о профессиональном футболе так или иначе». «Однако я нисколько не удивлен. Все, что он делал, – улучшался из года в год».

Алекс Гэри – автор книги по истории спорта NIC-10, которую можно найти на сайте nic-10historybook.com.