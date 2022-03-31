Звезда «Бизнес-предложения» Ким Седжон делает огромные пожертвования Украине на фоне вторжения России

Сообщается, что южнокорейский актер Ким Седжон оказал финансовую помощь беженцам на Украине, которые бежали из раздираемой войной страны после того, как 24 февраля президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию. Непрекращающаяся агрессия между двумя воюющими странами миновала первый месяц, пока президент Украины Владимир Зеленский пытается заключить соглашение о прекращении огня.

С другой стороны, сообщалось, что многие ни в чем не повинные мирные жители, включая детей, погибли с начала войны, а миллионы украинцев бежали в соседние страны, спасаясь от массированных бомбардировок со стороны России. Поскольку охваченная войной страна сталкивается с гуманитарным кризисом, многие люди со всего мира, в том числе знаменитости, поддержали Украину и пообещали миллионы долларов на оказание гуманитарной помощи пострадавшим мирным жителям.

Актер Ким Седжон из шоу-бизнеса жертвует на Украину

Согласно отчету из спортивный донЧерез угрюмый, актер и певец Ким Седжон пожертвовал в общей сложности 10 миллионов вон (примерно шесть тысяч двадцать четыре тысячи). Пожертвование было сделано в Фонд корейского сообщества для помощи беженцам в Украине, которые были вынуждены покинуть свою страну.

Обращаясь к своему любезному пожертвованию, молодая актриса, сыгравшая Шин Ха Ри в популярной драме Предложение работы«Я сделал пожертвование, чтобы помочь украинским беженцам, которые потеряли свои дома и пострадали от войны. Я искренне надеюсь, что война закончится как можно скорее и наступит мир». и экстренная медицина.

Примечательно, что это не первый раз, когда актер предлагает свою поддержку благому делу, так как ранее в этом месяце Ким Седжон пожертвовала почти 10 миллионов вон на помощь пострадавшим от лесных пожаров. Актриса завоевала любовь и восхищение поклонников за свое вдумчивое пожертвование и похвалу за ее усилия доброй воли.

в то же время, Предложение работы Он был популярен во всем мире, поскольку шоу готовится завершиться на высокой ноте в эти выходные. Помимо Ким Седжон, в дораме также снялись Ан Хё Соп, Ким Мин Гю и Соль Ин А.

Фото: Instagram/@clean_0828