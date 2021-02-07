Звезда викингов Питер Франзен присоединяется к создателям «Бордертауна» в новом сериале.

Звезда «Викингов» Питер Франзен возглавит культовый финский сериал «Хельсинкский синдром» от создателя «Пограничного города» Микко Окконена, соавтора сценария Анте Бессонен и Хельмера Йосу Серья.

Этот боевик, состоящий из восьми частей, снят по мотивам бета-версии фильма Фишера Кинга для финского издательства Yle. Знаковое название финского нордического нуара, три сезона играло “Bordertown’s” на Netflix.

Франзен играет Элиаса Каро, который берет в заложники четырех журналистов в их редакции газеты, в отчаянной попытке заставить их рассказать, что случилось с его семьей. Его план состоит в том, чтобы заставить их разоблачить банковских служащих и судью окружного суда, которые разрушили репутацию и собственность семьи Элиаса, побудив его отца покончить жизнь самоубийством.

Когда полицейский спецназ окружил газету, переговорщик Ярмо Киски понял, что Элиас спланировал все до мельчайших деталей, в то время как журналист нашел доказательства, подтверждающие его утверждения – подробности начали проявляться как заговор, затрагивающий сотни других семей.

Исполнительный продюсер Fisher King Матти Халонен сказал, что шоу было вдохновлено банковским кризисом в Финляндии в 1990-х годах. «Это современная история о Робин Гуде с севера с воспоминаниями о 1990-х».

Что касается продукта, то Францен идеально подходит для этой роли. «Он чрезвычайно опытен и способен сыграть хорошего семьянина, который может совершать действия, требующие настоящей душевной силы, в то время как он страдает от связанных с этим дилемм».

Наиболее известен своей ролью короля Харальда Вайнхерра в исторической саге «Викинги», Францен считается одним из лучших финских актеров, он учился в Хельсинкской театральной академии.

Съемки боевик-триллера «Хельсинкский синдром» должны начаться в июне, а его премьера на канале Yle назначена на 2022 год. В настоящее время Халонен обсуждает глобальные продажи своего следующего большого телешоу после черной драмы «Пограничный город» («Sorjonen» на финском языке. ), а именно: одна из первых финских драм, заключившая соглашение о совместном производстве и глобальных продажах с крупным международным игроком – Federal Entertainment – перед тем, как попасть на Netflix.

При финансовой поддержке Netflix, Yle и местного дистрибьютора Aurora Studios премьера криминальной семейной драмы «Пограничный город» запланирована на октябрь, а затем глобальный выпуск на американском стриминговом устройстве.