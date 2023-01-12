Звезда Геттисберга Джефф Дэниелс раскрывает наследственную связь с битвой

В эпизоде ​​PBS от 10 января.Найдите свои корниАктер Джефф Дэниелс узнал, что его предок не только служил во время Гражданской войны, но и участвовал в битве при Геттисберге. Дэниелс получил признание за роль Джошуа Чемберлена в фильме 1993 года. Геттисберг.

«Ваш прадед вызвался защищать Союз», — заявил ведущий Генри Луис Гейтс-младший.

«да!» — ответил Дэниелс. «Способ быть».

Джефф Дэниэлс сидит в кадре в сцене из фильма «Геттисберг» 1993 года (New Line Cinema/Getty Images).

В сериале Дэниелс узнает, что один из его прадедов, Мелвин Х. Стормс, сражался в битве при Геттисберге со знаменитой Железной бригадой.

Стормс служил в роте D 24-го Мичиганского полка и попал в плен 1 июля 1863 года. Ему был 21 год. Он и его брат Абрам сбежали из тюрьмы Андерсонвилля.

Писатель Том Дежарден был историческим советником Дэниелса по фильму 1993 года и поделился с HistoryNet своим опытом работы с Дэниелс и дружба, которой они продолжают наслаждаться почти 30 лет спустя.

Хотите узнать больше о знаменитой Железной Бригаде? Историк Лэнс Хердеген делится некоторыми из наиболее важных первоисточников в книге. Знаменитая боевая единица здесь.

Эта статья первоначально появилась на HistoryNet.com.