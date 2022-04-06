Звезда кино Ада Роговцева «К украинцам относятся как к врагам, как к диким зверям» фильмы

аОдна из вещей, которыми она больше всего гордится в любой области исполнительского искусства советской эпохи, будь то актерское мастерство, музыка, балет или комедия, — это орден «Народный артист» или «Народный артист». Это звание, пропитанное долгом и служением, имеет гораздо большее значение и привлекательность, чем «лауреат премии Оскар» или «голливудская звезда». В нем также содержится грамматическое противоречие — ведь когда вы говорите «люди», о каких людях вы говорите? В советское время поощрялось стирание границ между национальностью и идентичностью, использование вездесущего (навязываемого) государственного языка — русского — для проработки щелей. Но многие художники-народники советской эпохи теперь хотят претендовать на другую, очень специфическую идентичность.

Ада Роговцева — одна из тех священных звезд: народная артистка УССР (1967) и народная артистка СССР (1978). Она родилась в Глухове, на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, в 1937 году. Она является одной из самых выдающихся кино- и телевизионных премий, и это лишь две из многих наград, которые она получила: Страница в Википедии на русском языкеПод его названием перечислены 17 военизированных украшений. Ее рост отражает десятки заметных театральных ролей, начиная с 1959 года, и ее появления в более чем 100 фильмах и телевизионных постановках. Пожалуй, самая известная ее роль Мария, с миром, Мария!, советская драма 1970 года, действие которой происходит в 1919 году во время Гражданской войны, о советском революционере, который позже перешел на работу в разведывательную школу. Фанатский сайт так объясняет привлекательность ее выступления: «Экранных героинь играют одухотворенные и гордые женщины, по сути своей аристократки». («Аристократический» здесь означает «высокомерный» или «самостоятельный».)

Если бы все пошло иначе, 18 марта у Роговцевой была бы премьера на сцене со спектаклем в Харькове. Вместо этого она находится у себя дома в Киеве. Она перечисляет свою деятельность как «быть там для людей, которым нужна еда или где-то принять душ, или для тех, кто нуждается в объятиях». Один из актеров, который должен был появиться вместе с ней в спектакле, был убит. Ее внук и зять находятся на передовой. Дочь работает в волонтерском центре. Недавно говорил с VarietyОна добавила свое имя в список звезд украинской киноиндустрии, призывающих к бойкоту российской культуры: «Считаю сейчас абсолютно неприемлемым показывать российские фильмы на фестивалях. Эта страна сеет смерть». Также в списке: Любомир Хосиков, критик, автор книги «История украинского кино». Сергей Буковский, режиссер фильма «Назови свое имя» (исполнительный продюсер Стивен Спилберг) и Михайло Ильенко, актер и режиссер. Эти деятели отрасли уехали из Украины, а Роговцева отказывается ехать.

Три недели назад она дала интервью CurrentTimeTV, пражскому русскоязычному каналу, связанному с «Радио Свободная Европа» и «Голос Америки», и объяснила ей, почему она никогда больше не будет публично говорить по-русски: «В принципе, я из русскоязычная семья.я работала в русском театре.вы много работали в россии.но когда на вашу землю и вашу семью нападают вы не хотите использовать язык людей ответственных за то что происходит на вашей земле ».

Она добавила: «Путин не человек. Люди не могут так думать, так поступать. Это дьявольски. С украинцами обращаются как с врагами, как с дикими животными. которые не влияют на реальность».

Это символ выбора в отношении идентичности и лояльности, который должны сделать многие в мире искусства и культуры. На российском веб-сайте со списком «врагов и предателей» фигурируют такие персонажи, как писатель Борис Акунин и певец Борис Гребенщиков. Российская балерина Ольга Смирнова перешла из Большого театра в Национальный балет Амстердама. Оперная певица Анна Нетребко и дирижер Валерий Гергиев столкнулись с культурным бойкотом.

В телеинтервью Роговцеву спросили, звонила ли она российским коллегам, с которыми работала, чтобы рассказать им о том, что происходит в Украине. Она ответила: «Это невозможно». «Никто не отвечает на мои звонки. Неважно, что вы им говорите, они освобождены. Они решили, что мы животные».

Трудно понять требуемую здесь умственную гимнастику. Неужели российские зрители должны «забыть» звезд театра и экрана, которых любили десятилетиями, часто чувствуя, что знают их близко?

Влияние Роговестевой на три поколения зрителей огромно. Среди ее самых известных ролей — фильм «Укрощение огня» (1972) о советской космонавтике, основанный на реальных событиях. Она сыграла Наталью Башкирцеву, жену ракетчика. Ее изображение «женщины, влюбленной в гения» было настолько пронзительным, что реальный космонавт Георгий Шонин, современник Гагарина, сказал о ней известное высказывание: «Когда ты в космосе, ты думаешь о такой женщине, как она, о героине». , и на душе становится легче».

Роговцева стала нарицательной в телешоу «Вечный зов». Он выходил в течение 10 лет с 1973 года и прослеживал судьбу сибирской семьи Савельевых в ХХ веке. Она сыграла Анну Кафтанову, и о ней нужно было говорить в этой роли: она только что родила и в итоге привела с собой дочь Катю.

В течение следующих сорока лет Роговцева непрерывно работала на сцене и на экране, снимая не менее одного фильма в год и, наконец, больше на украинском, чем на русском. За один год (2008 г.) она снялась в 11 фильмах. Она далеко не пенсионерка. В 2020 году она сыграла роль бабушки в украинском сериале «Ранние ласточки», а в 2021 году появилась в роли бывшей оперной певицы в сериале «Нарисуй меня, мама».

Теперь невозможно знать, когда она снова будет действовать. «Облако свободно движется по небу, медленно, а мы свободны», — сказала украинская поэтесса Леся Украинка. Но сейчас над нами нет ничего свободного с неба».