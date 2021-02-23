Звезда НХЛ взял отпуск после того, как российский репортаж оставил его «потрясенным и встревоженным» – WISH-TV | Новости Индианаполиса | Погода Индиана

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (CNN) – Рейнджерс объявили в понедельник, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин берет отпуск из команды Национальной хоккейной лиги.

Российская звезда “растеряна и встревожена” после выдвинутых против него “безосновательных обвинений”, по словам А. Заявление команды размещено в Twitter.

В заявлении содержится ссылка на репортаж российского таблоида «Комсомольская правда», в котором бывший тренер Panaren утверждает, что Панарин напал на женщину в латвийском баре в 2011 году.

«Артми решительно и категорически отвергает все обвинения в этой сфабрикованной истории», – говорится в заявлении представителей Рейнджерс. «Совершенно очевидно, что это метод запугивания, который используется против него за откровенность в недавних политических событиях».

Рейнджерс сказал, что 29-летний Панарин стал целью запугивания из-за его политических взглядов, критикующих президента России Владимира Путина.

Я сделал панарин недавно Поделиться в социальных сетях В поддержку заключенных Лидер оппозиции Путин Алексей Навальный.

CNN связалась с Кремлем для комментариев.

NHL.com сообщает, что лига «заявила, что поддерживает« Панарин »и« Рейнджерс »и продолжит следить за ситуацией». Сайт не цитирует никого из НХЛ по имени.

НХЛ не ответила на запрос CNN о комментарии, но ретвитнула заявление рейнджеров. CNN обратился за комментариями к агенту Панарина Полю Теофанусу.

За шесть сезонов левый вингер забил 153 гола и отдал 280 результативных передач.

Панарин выступал за три команды НХЛ – «Рейнджерс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Он был назван лучшим новичком лиги в 2016 году и дважды был назван Матчем всех звезд по итогам сезона.

До игры в НХЛ он был членом российских команд в Континентальной хоккейной лиге, у которой также есть команды в Беларуси, Китае, Финляндии, Казахстане и Латвии.