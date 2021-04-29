Звезда пингвинов Малкин тренируется и скоро вернется после травмы

Питтсбург (AFP) – Питтсбургский центр пингвинов тренировал Евгения Малкина в среду, что указывает на то, что он собирается вернуться из-за травмы нижней части тела, из-за которой он не появлялся дома с середины марта.

Малкин носил белую «бесконтактную» рубашку во время катания на лыжах в Питтсбурге, но тренер Майк Салливан сказал, что российская суперзвезда была полноправным участником и поедет с «Пингвинз», когда они отправятся в свою поездку с четырьмя играми в четверг в Вашингтоне.

Малкин не играл с 16 марта, хотя «Питтсбург» без него обошелся бы. «Пингвины» 14-5-2 во время длительного отсутствия Малкина находятся в напряженной гонке с четырьмя командами с Вашингтон, Бостон и Нью-Йорк Айлендерс за титул чемпиона Восточного дивизиона. Команды разделены шестью очками, до окончания регулярного чемпионата осталось менее двух недель.

В этом сезоне Малкин забил восемь голов и сделал 16 передач в 24 матчах, а до поражения от «Бостона» 16 марта играл хорошо.

«Я думаю, что у меня (владельцев и меня) была хорошая химия, когда мы играли, – сказал в среду нападающий« Пингвинз »Каспери Кабанен. «Очень рад его возвращению. Надеюсь, что это скоро».

Салливан обычно любит, чтобы травмированные игроки участвовали хотя бы в одной, если не в нескольких тренировках полного контакта, прежде чем вернуться в игру. Питтсбург должен начать тренировку в пятницу в Вашингтоне, округ Колумбия, но он не будет тренироваться до 7 мая.

Турнир команды из четырех игр начинается с матчей против игроков, занявших первые места в четверг и субботу, и заканчивается матчем подряд в Филадельфии в следующие понедельник и вторник до того, как завершится регулярный сезон в «Буффало» 6 мая. 8 мая.

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