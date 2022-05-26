Звезда российского тенниса теряет хладнокровие и чуть не ранит теннисистку

Российский теннисист Андрей Рублев едва не ударил теннисистку Открытого чемпионата Франции по теннису по голове после того, как потерял самообладание во время победы над Квон Сун У во вторник в первом раунде.

24-летний игрок немного добавил после поражения в первом сете и ударил мячом по своему сиденью прямо под судейским креслом, которое отскочило назад и прошло мимо головы чистильщика, сбив с него шляпу.

Босс вырвался из толпы, когда Рублев сердито сел на свое место, прежде чем разбить свою бутылку с водой об землю, что побудило рефери предупредить его поведение.

Россиянин выиграл три сета подряд, чтобы обеспечить себе выход во второй раунд, и извинился за свои выходки после матча.

«Я на мгновение потерял рассудок и, конечно, сожалею о том, что сделал, — сказал Рублев. — Недопустимо, чтобы я ударил так, как ударил». «Лучше, если я ударю ракеткой по скамейке запасных, потому что мяч может кого-то затронуть. Это непрофессионально с моей стороны, и я надеюсь, что никогда больше так не сделаю».

Бывший номер один в Великобритании Тим Хенман раскритиковал поведение Рублева, назвав его «не очень удачным для спорта».

«Вы не хотите бить по мячу в гневе и бить по мячу для детей, это может быть огромной ошибкой, как я обнаружил в 1995 году», — сказал Хенман Eurosport, имея в виду свою досадную дисквалификацию на Уимблдоне 27 лет назад.

Правда ли, что российским игрокам запретили играть на Уимблдоне в этом году? Расскажите нам, что вы думаете в разделе комментариев.







«Наверное, мы видели очень, очень сильное разочарование, которое почти угрожало другим людям на поле. Когда вы видите, как игрок ломает ракетку, вы не оправдываете этого, но это ни на что не влияет.

«Когда вы начинаете бить по мячу, это может стать опасным для окружающих. Мы видели, как Зверев ударил судейское кресло, это не очень хорошо для спорта».

Наступление Рублева последовало за тем, что Уимблдон лишился рейтинговых очков после решения Всеанглийского клуба запретить российским и белорусским игрокам участвовать в турнире этим летом.

Действующий чемпион Новак Джокович раскритиковал запрет, назвав его «беспроигрышной ситуацией». Наоми Осака Предположите, что она, возможно, не захочет появляться в этом году, если на кону не будет много рейтинговых очков — идея, которую Энди Мюррей косвенно высмеял.

«Я гарантирую [fans] Мы будем помнить, кто выиграет Уимблдон, [it] Это никогда не будет выставкой, и я никогда не буду чувствовать себя выставкой. Конец», — написал шотландец в Твиттере.