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Звезда российского фигурного катания Алена Костурная скучает по горожанам

18 декабря, 2021
Boleslava Sokolova

Алена КостурнаяФигуристка, фигуристка мира до распространения эпидемии, пропустит чемпионат России по фигурному катанию на следующей неделе, что омрачает ее надежды на формирование команды из трех женщин для Зимних игр в Пекине.

Косторная покинула Федерацию фигурного катания России из-за нераскрытой травмы. Пресс-релиз, состоящий из двух предложений. Позже Русское ТВ Она сказала, что у нее сломана рука.

В прошлом Российская Федерация по-прежнему считала фигуристов, не выступающих в составе национальных сборных, за команды на крупных турнирах.

18-летняя Костурная финишировала второй и третьей в двух сериях Гран-при, начавшихся этой осенью. Она была одной из пяти россиянок, прошедших квалификацию в финал Гран-при, и вошла в число шести лучших фигуристок серии Осеннего Гран-при.

Финал Гран-при был отменен из-за ограничений на поездки, связанных с пандемией в принимающей Японии.

В сезоне 2019-2020 Косторная приняла участие в двух крупнейших международных соревнованиях — финале Гран-при и чемпионате Европы, прежде чем пандемия отменила чемпионаты мира.

Косторная была частью NBC Sports. Аналитик. Джонни Вейр Создал «тройку» для российских женщин, которые дебютируют на международной арене в 2019-2020 годах. косторная, Александра Трусова И Анна Щербакова На момент пандемии они входили в тройку лучших фигуристов мира.

За последние 18 месяцев Косторная ушла от тренера. Этери Тутбердиз к Евгений ПлющенкоЗатем он вернулся в Тутберезе. Осенью 2020 года она пропустила соревнования, в том числе национальные, после того, как у нее был положительный результат на коронавирус, и не была названа в составе сборной России на чемпионате мира в марте 2021 года.

В этом сезоне она вошла в состав топ-россиян во главе с 15-летним феноменом. Камила Валеева… Щербакова, Трусова и Елизавета Туктамышева Они — главные претенденты на участие в Национальном чемпионате на следующей неделе.

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