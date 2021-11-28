Звезда «Русской куклы» Чарли Барнетт рассказал о втором сезоне сериала «Очень разные»

Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз слышали Гарри Нельсон «Надо вставать» Что означает начало нескончаемого дня Нади (Наташи Лион) в Netflix. Русская матрешка, но Чарли Барнетт предоставляет обновленную информацию, пока фанаты ждут второго сезона.

Дебютировав в начале 2019 года, зрители уже давно не провели день в ее странном мире, созданном совместно с Леоном, Эми Полер и Лесли Хедленд, но после того, как в середине 2019 года было объявлено о втором сезоне, был достигнут большой прогресс.

«Мы только что закончили сезон 2, прежде чем я начал нормальная атмосфераАктер изображает Алана в получасовой драме, в которой много поворотов и поворотов, но Барнетту легче следовать, чем три его альтернативные роли одного и того же персонажа в последней драме NBC », — сказал Барнетт Insider TV.

«Хотя слои мысли иногда обходят меня стороной. [on Russian Doll]«Я заинтригован, мне это нравится, и я действительно ценю это», — говорит он, добавляя: «Это другой вид сложности», чем то, с чем он сталкивается в роли Эрика в нормальная атмосфера.

«Мы закончили, может быть, за неделю или две до того, как я уйду и займусь этим. Атмосфера. Так что мой разум уже убегал от него », — размышляет актер. Русская матрешка Такой разный, этот [Season]В частности, эти разногласия проявляются в «менеджерах, которые следили за событиями в прошлом сезоне», — делится Барнетт.

Хотя Барнетт не раскрыл никаких дополнительных деталей, кроме завершения съемок второго сезона и «совсем другой» атмосферы, это многообещающее обновление для зрителей, желающих спуститься вниз по лестнице в мир Нади. Следите за обновлениями и подробностями по мере того, как 2-й сезон на Netflix продолжается.

Русская матрешкаСезон 1 транслируется на Netflix