Звезда Семи невест для семи братьев Джейн Пауэлл умерла в возрасте 92 лет

Джейн Пауэлл, голливудская звезда мюзикла Золотого века Семь невест для семи братьевА также Она умерла в четверг в своем доме в Уилтоне, штат Коннектикут. Ей было 92 года.

Подруга Пауэлла Сьюзен Грейнджер сказала, что актриса и певица умерли естественной смертью. Отец Грейнджер, С. Сильвен Саймон, Пауэлл в ее первом фильме, 1944 год. Песня Open Road.

Уроженка Сьюзан Лорен Брюс, Пауэлл начала выступать в возрасте пяти лет, пела на радио в Портленде, штат Орегон, и в подростковом возрасте подписала контракт с MGM. В 21 год она снялась в 1950 году. Королевская свадьбаЭкранный танец с Фредом Астером. Семь невест для семи братьев В 1954 году он стал неожиданным хитом, когда Пауэлл сказал в интервью 2000 года, что «студия не думала, что он что-нибудь сделает. MGM так думала. Бригадон В этом году он будет крупным производителем денег. Так не вышло. Мы были теми, кто ходил в Radio City Music Hall, что всегда было настоящим переворотом ».

Как только голливудские мюзиклы пошли навстречу, Пауэлл нашла себе лишь второстепенные роли в второстепенных фильмах и начала выступать в постановках музыкального театра. Она снялась на Бродвее, заменив Дебби Рейнольдс в ИрэнОн также гастролировал с такими шоу, как Непотопляемая Молли Браун. Пауэлл вышла замуж за своего пятого мужа, Дика Мура, в 1988 году. Он умер в 2015 году. Ее дочь Линдси Нирни выжила.