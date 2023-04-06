Официальные лица тенниса отказались от мяча, когда им не удалось впоследствии дисквалифицировать двух российских игроков. положить его вВоенные вторглись в Украину в прошлом году, говорит игрок номер 1 в мире, Ига Святек.

«Я слышал, что после Второй мировой войны немецких игроков не допускали, как японцев и итальянцев, и я чувствую, что такого рода вещи показали бы российскому правительству, что, возможно, это того не стоит», — сказал 21-летний Святек. BBC.

Ига считал, что официальные лица WTA и WTA продемонстрировали «отсутствие лидерства», что превратило тур в «грязное место».

«Я чувствую, что теннис с самого начала мог бы немного лучше показать всем, что теннисисты против войны».

Теперь Святек считает, что для бана уже слишком поздно, говоря: «Теперь было бы очень несправедливо поступать так со стороны российских и белорусских игроков, потому что это решение должно было быть принято еще год назад».

К вашему сведению, в 2022 году, Уимблдон Русский и белорусский запрещены Игроки играют в лучшем теннисном турнире в мире. Однако перед турниром 2023 года Всеанглийский клуб снял запрет, открыв дорогу таким игрокам, как Арина Соболенко И Дарья Касаткина завершить.

Святек, трехкратная победительница мейджоров, говорит, что она не обязательно злится на российских турне, а на самом деле очень их уважает.

«Я пожал руку, например, Дарье Касаткиной. Она открыто сказала, что сначала была против войны и мечтала, чтобы война закончилась».

Ига продолжил: «Я очень уважаю это, потому что я чувствую, что российские спортсмены очень смело говорят это, потому что их ситуация настолько сложна, что иногда им трудно говорить об этом вслух».

Между тем война на Украине продолжалась… спустя более 400 дней Россия вторглась Страна.