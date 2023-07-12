Звезда украинского тенниса Элина Свитолина говорит, что завоевание России и материнство «сделали меня другим человеком»

Свитолина недавно вернулась в теннис и на этой неделе вышла в полуфинал Уимблдона после родов в октябре.

Роберт Пранг / Гетти Елена Свитолина

Елена Свитолина рассказывает о том, как на нее повлиял последний год ее жизни, когда она стала матерью и пережила российское вторжение в родную Украину.

28-летняя звезда тенниса пробилась в четверг в полуфинал Уимблдона, который должен завершиться в эти выходные мужским и женским финальными раундами, и недавно поговорила с Ассошиэйтед Пресс О том, как война и материнство мотивировали ее играть на поле.

«Война сделала меня сильнее и сильнее морально, — сказала она. «Мысленно я не воспринимаю сложные ситуации, например, катастрофу, понимаете? В жизни бывают вещи и похуже. Я просто спокойнее».

Свитолина рассказала AP, что она получает сообщения на свой телефон с видео детей дома, наблюдающих за ней со своими спичками. «Когда я вижу это, мое сердце действительно тает», — сказала она. «Я счастлив принести немного счастья народу Украины».

Роберт Пранг / Гетти Елена Свитолина

Лично Свитолина рассказала изданию, что теперь, когда она возвращается в спорт после рождения дочери Скай, она сталкивается с «различным давлением».

«Конечно, я хочу победить», — сказала она. «У меня есть это стремление, огромное стремление вернуться на вершину. Но я думаю, что рождение ребенка — и война — сделали меня другим человеком. Я смотрю на вещи немного по-другому».

Связанный: Гарри Стайлс говорит Елене Свитолиной, что она & # 39; Добро пожаловать в любой & # 39; Он сделал предложение после того, как она пропустила его выступление на Уимблдоне.

Новая перспектива сотворила чудеса со Свитолиной, которая блестяще вернулась на большую сцену тенниса. Заняв третье место в женском теннисе, Свитолина дошла до полуфинала Уимблдона в 2019 году, а затем вышла во второй раунд в 2021 году.

Затем украинская звезда тенниса перестала работать, когда в октябре прошлого года она и муж звезды тенниса Гаэль Монфис забеременели дочерью Скай.

История продолжается

Через три месяца после своего возвращения 76-я ракетка мира вернулась на вершину мирового тенниса, продемонстрировав впечатляющее выступление на чемпионате Англии этого года, где во вторник она победила Ию Свитек, занявшую первое место, и вышла в полуфинал. снова.

Не пропусти историю — подпишись людиБесплатный ежедневный информационный бюллетень Чтобы быть в курсе всего, что могут предложить люди, от пикантных сплетен о знаменитостях до захватывающих историй, представляющих интерес для людей.

Ранее на этой неделе Свитолина призналась, что не ожидала вернуться в спорт так скоро после родов.

«Я хотела вернуться в ближайшее время», — сказала она сайту. 365. «У меня были другие цели, мои личные цели. Но потом, когда я начинаю тренировать, многие люди такие, как некоторые тренеры из команды Гаэля, мои тренеры, некоторые тренеры в клубе, который видел, как я играл. , они сказали: «Ты так сильно играешь». Поверь, ты должен вернуться, ты должен сделать это раньше».

Связанный: Уимблдонский Crowd Boss Беларусь & # 39; Виктория Азаренко после украинки Елены Свитолиной отказалась пожать друг другу руки

Тим Клейтон/Корбис через Гетти Елена Свитолина

«Это мотивировало меня, — сказала Свитолина, — и придало мне больше энергии, чтобы я тренировалась усерднее и выкладывалась сильнее, и мое тело дало мне возможность делать это и хорошо с этим справляться».

Украинская теннисистка рассказала AP, что она также обнаружила триггер старения, добавив, что в свои 28 лет она теперь чувствует себя обязанной «сделать это возможным», когда она на корте.

«Впереди у меня лет меньше, чем лет позади», — сказала Свитолина. «Я должен это сделать. Я больше не могу терять время. Я не знаю, сколько лет я буду играть».

Чтобы узнать больше о людях, обязательно ознакомьтесь с Зарегистрируйтесь, чтобы получать наши последние новости!

Читайте оригинал статьи на люди.