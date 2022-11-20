Звезда фильмов для взрослых, которую называют «самой горячей фанаткой чемпионата мира», не находится в Катаре из-за санкций против России.

Наталья Немчинова прославилась во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
После вторжения в Украину Россия попала под санкции нескольких разных стран, включая США, Великобританию и Японию.
По имеющимся данным, ей отказали в возможности посетить ЧМ-2022 в Катаре из-за вторжения Путина в Украину.
Наталья Немчинова – известное имя в российской порноиндустрии. Она прославилась во время чемпионата мира 2018 года в своей стране после того, как ее сфотографировали на трибунах во время матча России против Саудовской Аравии.
Немчинова снова была замечена во время победы России над Египтом. Затем пользователи сети обнаружили, что она была взрослой актрисой, после того как она стала фанаткой.
Она была частью киноиндустрии для взрослых под разными псевдонимами, такими как Наталья Андреева, Далила Джи и Даника.
«Я стал суперфанатом после Евро-2012, я был в Польше, и это была моя первая фанатская поездка. Я действительно болею за свою сборную. Я был в Польше, Бразилии (на ЧМ-2014) и Франции во время Евро-2016», — сказал он. ранее сообщил журналистам.
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