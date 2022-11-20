Звезда фильмов для взрослых, которую называют «самой горячей фанаткой чемпионата мира», не находится в Катаре из-за санкций против России.

Наталья Немчинова прославилась во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Вторжение Владимира Путина в Украину имело много далеко идущих последствий.

Сборная России по футболу и клубы были отстранены ФИФА и УЕФА 28 февраля по рекомендации Международного олимпийского комитета от участия в своих соревнованиях, включая чемпионат мира 2022 года.

Хотя Россия обжаловала это решение в Спортивном арбитражном суде, 18 марта оно было отклонено. Россия уже вышла в отборочные матчи чемпионата мира после того, как заняла второе место в группе H отборочного турнира УЕФА. Они должны были сыграть с Польшей 24 марта, всего через несколько дней после того, как Россия вторглась в Украину.

После вторжения в Украину Россия попала под санкции нескольких разных стран, включая США, Великобританию и Японию.

Одним из последних последствий санкций является то, что одной из самых известных звезд российского кино, которую называют «самой фанаткой чемпионата мира по футболу», не будет в Катаре.

По имеющимся данным, ей отказали в возможности посетить ЧМ-2022 в Катаре из-за вторжения Путина в Украину.

Наталья Немчинова – известное имя в российской порноиндустрии. Она прославилась во время чемпионата мира 2018 года в своей стране после того, как ее сфотографировали на трибунах во время матча России против Саудовской Аравии.

Немчинова, которая также является фанаткой российского футбола, стала вирусной после того, как в 2018 году ее заметили в белой «русской» майке на стадионе «Лужники».

Немчинова снова была замечена во время победы России над Египтом. Затем пользователи сети обнаружили, что она была взрослой актрисой, после того как она стала фанаткой.

Она была частью киноиндустрии для взрослых под разными псевдонимами, такими как Наталья Андреева, Далила Джи и Даника.

«Я стал суперфанатом после Евро-2012, я был в Польше, и это была моя первая фанатская поездка. Я действительно болею за свою сборную. Я был в Польше, Бразилии (на ЧМ-2014) и Франции во время Евро-2016», — сказал он. ранее сообщил журналистам.