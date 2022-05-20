Звезда Netflix «Русская кукла» Наташа Лионн ведет финальную серию 47-го сезона SNL.

(NBC) — В эти выходные «Субботним вечером в прямом эфире» завершается 47-й сезон, и звезда сериала Netflix «Русская кукла» Наташа Лионн впервые станет ведущей.

Голос Леона уникален, и участники «Субботним вечером в прямом эфире» не могли не отметить ведущего этой недели шутками о «Мардж Симпсон» и «говорящей наждачной бумагой» в рекламе шоу.

Мужчину обвиняют в том, что он напал на Дэйва Чаппелла на сцене, ударив ножом своего соседа по комнате.



«Я очень рад быть здесь, — сказал Леон. «Мне очень, очень нравится это место и множество людей, которые здесь находятся».

Леон дружит с несколькими бывшими и нынешними членами семьи «SNL», к которым она может обратиться за советом по размещению, включая Эми Полер, с которой она совместно создала песню Netflix «Русская кукла».

«Эми пишет мне каждые пять минут, ища меня», — сказал Леон. «И мы с Майей (Рудольфом) все время разговариваем по телефону о нем, а (Джон) Мулани весь день пишет мне шутки. И он был таким особенным. Я действительно шутил».

Но они не рассказали ей всего.

«Они не говорят вам, насколько вы на самом деле вдохновлены, и что все движется в реальном клипе», — сказал Леон.

Темп требовал, чтобы коренные жители Нью-Йорка приспосабливались.

— Я люблю вздремнуть, и мне легко, — саркастически сказал Леон. «Двигайтесь медленно. Следовательно, это настоящее Центральное Пробуждение».

Дебют Леона состоялся, когда он также снимался в новом детективном сериале о павлинах под названием «The Poker Face» Райана Джонсона.

«Он любит детективов, и дело в том, что я люблю», — сказал Леон. «Так что это очень захватывающее шоу. И я не играю детектива».

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Но в субботу вечером она сыграет любое количество персонажей.

— Это чертовски страшно, чувак, — сказал Леон. «Но это очень волнует».

В эти выходные Наташа Лайонн проведет финал сезона «Субботним вечером в прямом эфире» с японским бранчем для музыкального гостя.

Шоу возвращается этой осенью, чтобы начать 48 сезон.

Смотрите «Субботним вечером в прямом эфире» по субботам в 23:30 на канале NBC4.