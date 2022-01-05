Звезда No Way Home раскрыла, с каким героем Marvel он хочет сразиться следующим

ящерица внутри Человек-паук: Нет места для домаНо Рис Эванс?

Актер, который также играет Распутина. Человек короля (2021) Он молчит о новом фильме о Спайди, но все еще имеет мнение о том, почему его фильм в Невероятный человек-паук Персонаж был хорошим антагонистом Питера Паркера.

«Человек-паук — отличный противник ящеров, потому что они оба полагаются на жутких крипов», — говорит Ифанс. обратный. «Человек-паук очень умный, тощий, маленький и умный, а Ящерица — огромный клуб ярости. Именно поэтому они были собраны вместе, потому что они такие хорошие и веселые пары. Кроме того, есть что-то между отец и сын [Dr. Curtis] Коннорс и Питер. Копаться здесь действительно интересно «.

ящерица в Невероятный человек-паук. Sony

Итак, если ящерица жива Нет места для домаКакой супергерой Marvel должен сразиться дальше? Когда я задаю вопрос, Ифанс рисует бланк. Но, к счастью, его звездный король Джимон Хонсу вмешивается с помощью этого человека.

«Я думаю, было бы интересно увидеть Венома», — говорит Хонсу.

«Да, яд и ящерица», — отвечает Эванс. «Я имею в виду, это было бы грязно. Ага».

Поклонники Человека-паука могут знать Ифанса как Ящерицу, но он играет совершенно другого злодея. Человек короля. Вдохновленный реальной историей (с расширением Много Повествовательные прыжки) русский мистик Григорий Ефимович представляет Распутина как часть глобального заговора о начале Первой мировой войны. Это неправда, но изображение мифического персонажа Эвансом коренится в реальности.

«Вдохновение пришло от самого Распутина, который был вымышленным персонажем, хотя и тираном», — говорит Эванс. «Окутанное тайной, многое из того, что мы знаем о Распутине, является слухами, слухами и легендами. Это хорошо подходит для такого проекта».

Распутина в Человек короля. 20 век

Но несмотря на то, что «Безумный монах» — чистый холст, легенды которого затмевают его реальную историю, изображение в фильме прочно укоренилось в реальности.

«Распутин был известен огромным физическим присутствием», — говорит Эванс. «Он был гипнотической фигурой. Если вы посмотрите на все фотографические свидетельства Распутина, даже в первые дни фотографии он осознавал силу своего образа. Больше, чем кто-либо другой, он смотрит прямо под объектив, когда есть камера в комнате. Он пытается загипнотизировать саму камеру. Для него необычно то, что он так хорошо знаком с мощью этой новой технологии ».

Григорий Распутин с женой (третий слева) и дочерью (четвертый слева) и группой поклонников в своей квартире в Санкт-Петербурге в 1911 году. Фото 12 / Universal Images Group / Getty Images

Даже то, как Распутин ест Человек короля Зависит от даты. В одной из сцен он хватает одной рукой полноразмерный пирог и съедает его за секунды.

«Он ел, по общему мнению, как волк с собакой, и массы наблюдали бы, как он ест», — говорит Эванс. «Он ел как язычник. Так что это было то, что я дал. Его сексуальный нигилизм также был известен».

Это тоже входит в фильм.

Джимон Хонсу (справа) готовится к бою с Распутиным. 20 век Фокс

Единственная творческая свобода, которую использует фильм, — это боевой стиль Распутина. Это боевик, в конце концов, Ifans Tactics сочетает русский танец (множество поворотов) с традиционными боевыми искусствами, используя крестообразное лезвие и иглу, наполненную опиумом.

Эта последняя часть может показаться глупой, но для Ифанса было важно заставить персонажа почувствовать себя больше, чем жизнь, возможно, за пределами уже легендарной исторической фигуры.

«Распутин должен стать своего рода погодной системой», — говорит Эванс. «В фильме он должен присутствовать дьявольски, опасно, отталкивающе, привлекательно и занимательно».