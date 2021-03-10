Звезда Sheet Creek Энни Мерфи сыграла русскую куклу второго сезона

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Из Cosmopolitan

Всего через несколько месяцев после появления первой серии матрешки. NetflixСтример подтвердил, что Наташа ЛайонсЕго Wild and Wild Show вернется во второй части. Это был июнь 2019 года, и теперь, почти два года спустя, мы наконец-то получили некоторые подробности о предстоящих сериях, которые также являются очень интересными подробностями.

Вот все, что мы знаем о 2-м сезоне Russian Doll.

Какой будет русская кукла С2?

Вы также помните первую серию русской куклы, которая следовала за персонажем Надей Леон, когда она отпраздновала свое 36-летие, прежде чем она была убита во время погони за пропавшей кошкой. Но в этой истории о Дне сурка Надя просыпается после своей смерти и снова и снова, бесконечно, оказывается в начале ночи.

Проблема с этой гениальной историей в том, что трудно представить, как сделать что-то новое и отличное для второй серии. Но согласно интервью с Голливудский репортерИзначально «Лион» вел шоу в течение трех сезонов, и у него есть много идей для второй части.

Я думаю где Русская матрешка Успех состоял в том, что Надя прекрасно понимала, что с ней могут случаться очень сложные вещи, но она всегда чувствует себя учёной ».

Изображение предоставлено Netflix.

«Их поддерживает какой-то жизненный опыт, поэтому им не кажется, что они плывут в космосе или вообще в сфере научной фантастики», – сказала она. «С этой точки зрения у меня есть несколько грандиозных идей, и я думаю, что это шоу будет продолжаться до тех пор, пока это путешествие будет по-прежнему увлекательным, достойным просмотра и свежим. Я хочу учиться в реальном времени вместе с ним и с нашей аудиторией».

Кем была русская кукла S2?

Конечно, Лион вернется, чтобы играть за Надю, и в новых и очень интересных новостях мы знаем, что теперь Chet Creek В главной роли с ней будет сниматься суперзвезда Энни Мерфи. У нас нет никаких подробностей о ее персонаже, но нам не терпится увидеть дуэт Леон и Мерфи.

История продолжается

Изображение предоставлено: Lionsgate.

Мы также еще не знаем, вернется ли Алан (которого играет Чарли Барнетт), сыгравший большую роль в первом сериале, во втором сезоне, но мы пропускаем наши пальцы.

У нас есть трейлер к Russian Doll S2?

Шоу было запущено в производство только в конце февраля, и, к сожалению, у нас еще нет трейлера, и, скорее всего, это займет некоторое время, прежде чем мы его сделаем.

Когда выйдет Russian Doll S2?

Здесь все усложняется. Съемки второго сериала должны были начаться в мае 2020 года, но, как и многие из наших любимых шоу, они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Это означает, что мы не можем точно сказать, когда будет выпущен российский манекен S2, хотя маловероятно, что это произойдет раньше конца 2021 – начала 2022 года.

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