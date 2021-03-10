Звезда Sheet Creek Энни Мерфи сыграла русскую куклу второго сезона

Всего через несколько месяцев после появления первой серии матрешки. NetflixСтример подтвердил, что Наташа ЛайонсЕго Wild and Wild Show вернется во второй части. Это был июнь 2019 года, и теперь, почти два года спустя, мы наконец-то получили некоторые подробности о предстоящих сериях, которые также являются очень интересными подробностями.
Вот все, что мы знаем о 2-м сезоне Russian Doll.
Какой будет русская кукла С2?
Вы также помните первую серию русской куклы, которая следовала за персонажем Надей Леон, когда она отпраздновала свое 36-летие, прежде чем она была убита во время погони за пропавшей кошкой. Но в этой истории о Дне сурка Надя просыпается после своей смерти и снова и снова, бесконечно, оказывается в начале ночи.
Проблема с этой гениальной историей в том, что трудно представить, как сделать что-то новое и отличное для второй серии. Но согласно интервью с Голливудский репортерИзначально «Лион» вел шоу в течение трех сезонов, и у него есть много идей для второй части.
Я думаю где Русская матрешка Успех состоял в том, что Надя прекрасно понимала, что с ней могут случаться очень сложные вещи, но она всегда чувствует себя учёной ».
«Их поддерживает какой-то жизненный опыт, поэтому им не кажется, что они плывут в космосе или вообще в сфере научной фантастики», – сказала она. «С этой точки зрения у меня есть несколько грандиозных идей, и я думаю, что это шоу будет продолжаться до тех пор, пока это путешествие будет по-прежнему увлекательным, достойным просмотра и свежим. Я хочу учиться в реальном времени вместе с ним и с нашей аудиторией».
Кем была русская кукла S2?
Конечно, Лион вернется, чтобы играть за Надю, и в новых и очень интересных новостях мы знаем, что теперь Chet Creek В главной роли с ней будет сниматься суперзвезда Энни Мерфи. У нас нет никаких подробностей о ее персонаже, но нам не терпится увидеть дуэт Леон и Мерфи.
Мы также еще не знаем, вернется ли Алан (которого играет Чарли Барнетт), сыгравший большую роль в первом сериале, во втором сезоне, но мы пропускаем наши пальцы.
У нас есть трейлер к Russian Doll S2?
Шоу было запущено в производство только в конце февраля, и, к сожалению, у нас еще нет трейлера, и, скорее всего, это займет некоторое время, прежде чем мы его сделаем.
Когда выйдет Russian Doll S2?
Здесь все усложняется. Съемки второго сериала должны были начаться в мае 2020 года, но, как и многие из наших любимых шоу, они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Это означает, что мы не можем точно сказать, когда будет выпущен российский манекен S2, хотя маловероятно, что это произойдет раньше конца 2021 – начала 2022 года.
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