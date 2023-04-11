Звезда WNBA Бриттни Гренье пишет книгу о своем 10-месячном задержании в России.

Звезда WNBA Бриттни Гринер заявила, что готова поделиться историей своего ареста в России. В настоящее время она пишет книгу, выход которой ожидается весной 2024 года.

Гринер провел 294 дня задержан в России 17 февраля 2022 года после таможенного досмотра в российском аэропорту в ее багаже ​​обнаружили концентрат марихуаны. Она прибыла в Москву, чтобы присоединиться к УГМК-Екатеринбург — команде, за которую она выступала в межсезонье WNBA с 2014 года.

«Этот день стал началом непостижимого периода в моей жизни, и я только сейчас готов поделиться», — написал Грейнер в своем посте в Instagram.

Это будет не первая ее книга, поскольку Гринер опубликовала книгу «В моей коже: моя жизнь на баскетбольной площадке и за ее пределами» в 2014 году. Однако в этой книге будут описаны подробности ее ареста, о которых раньше никогда не говорилось публично.

«После 10 месяцев неповиновения в заключении я благодарна за то, что меня спасли и я вернулась домой», — написала она. «Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так благодарен за поддержку людей со всего мира».

в Пресс-релиз отправлен в СМИ Во вторник Альфред А. Кнопф Н. Грейнер расскажет «в мельчайших подробностях о своем мучительном опыте незаконного ареста (согласно классификации Государственного департамента) и о том, как сложно ориентироваться в российской византийской правовой системе на языке, которым она не владеет».

Первоначально Грейнер был осужден российским судом и приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в хранении наркотиков. В ноябре ее перевели в колонию строгого режима в Мордовии.

В декабре она, наконец, смогла вернуться в Соединенные Штаты после того, как администрация Байдена договорилась о досье. Обмен пленными один на один Речь идет о осужденном российском торговце оружием Викторе Буте. Гринер пропустила весь сезон WNBA 2022 года, но она готова снова играть за Phoenix Mercury в 2023 году. Тем не менее, она не забудет свой опыт в ближайшее время, и она хочет использовать свой голос, чтобы напомнить людям, что она была такой. Он не единственный американец, застрявший за границей.

«Написав эту книгу, я также надеюсь повысить осведомленность о других американцах, несправедливо задержанных за границей, таких как Пол Уилан, Эван Гершкович, Имад Шарки, Айран Пери, Шихаб Далили, Люк Денман, Эвин Эрнандес, Маджд Камалмаз, Джерел Кенмор, Кей Ли, Сиамак Намази, Остин Тайс, Марк Свейдан и Мурад Тахбаз.

Гринер и Меркьюри возглавят сезон WNBA 2023 года против «Лос-Анджелес Спаркс» 19 мая.