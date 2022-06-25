Оркестр Северного Нью-Йорка дотянется до звезд и коснется триумфа демократии на четырех концертах «Три под звездами», которые начнутся в четверг в Уотертауне.

ONNY представит «Приключения в космосе!» 20:00 четверг в Томпсон-парке; 19:00 пятница, Колледж Пола Смита; В 19:00 в следующую субботу в парке Тысячи островов на острове Уэлсли и в 19:30 в следующее воскресенье в концертном зале Хелен М. Хосмер в Потсдаме.

Оркестру, которому исполнилось 35 лет, еще предстоит дать много концертов вместе. Ежегодные «попсовые» вечеринки в честь Дня независимости традиционно привязаны к определенной теме, от мятлика до джаза. Но есть один аспект концертов, который никогда не устареет для дирижера Кеннета Б.

«Это произведение, в котором каждая военная служба представлена ​​песней, и мы просим ветеранов каждой из этих служб, когда они услышат эту песню, встать и получить аплодисменты», — сказал г-н Эндрюс. «Хотя это произведение, которое мы делаем каждый год, я считаю его одним из самых сильных в том, что мы делаем. Оно всегда в движении. Оно никогда не устареет для меня, независимо от того, вижу ли я ветеранов, выросших много лет назад, или они все еще в форме, мужчины и женщины, местные или со всего мира».

После национальных гимнов США и Канады концерты начнутся с относительно новой композиции «Fanfare for Democracy» чикагца Джеймса М. Стефенсона. Премьера состоялась 20 января 2021 года в Капитолии США в ознаменование инаугурации президента Джозефа Р. Байдена-младшего и вице-президента Камалы Д. Харрис. Изначально ажиотаж был проведен Корпусом морской пехоты США. Стивенсон вдохновил на написание музыки 7 ноября 2020 года, думая о выборах и демократическом процессе. После первого выступления оркестру из каждого штата было предложено принять участие в создании оркестровой версии «Фанфары за демократию» с Филармоническим оркестром Буффало, первым выступившим в штате Нью-Йорк.

«Учитывая все, что происходит сегодня в мире, я подумал, что это будет отличная работа после «Звездно-полосатого знамени», — сказал г-н Эндрюс.

Музыкальное произведение, традиционно исполняемое ONNY на июльских концертах, «Интродукция 1812 года» Петра Чайковского, в этом году отсутствует. Это произведение, иногда сопровождаемое стрельбой из гаубиц в Томпсон-парке, было написано русским композитором в 1880 году в память об обороне Москвы от наполеоновской армии в Бородинском сражении в 1812 году. В битве погибло около 75 000 человек.

«Он стал всемирным символом агрессии и защиты вашей родины», — сказал г-н Эндрюс о шоу. «Это всегда рассматривалось как маяк для этого».

Но учитывая недавние события в мире, в том числе российское вторжение в Украину, г-н Эндрюс решил больше не исполнять эту пьесу.

«У меня очень сильные чувства по поводу происходящего, — сказал он, — но я не пытаюсь с оркестром сделать политическое заявление». «Я не думаю, что это было мудро для этого лета».

Вместо «1812 Introduction» ONNY исполнит национальную «Finlandia». Ян Сибелиус (1865-1957) написал «Финляндия» в 1899 году в знак протеста против «русификации» Финляндии. Швеция уступила Финляндию России в 1809 году после войны. Страна объявила о своей независимости в 1917 году.

«Слово «Финляндия» используется как символ свободы во всем мире, — сказал г-н Эндрюс. — Я подумал, что это отличный способ завершить вечеринку. Он используется в первую очередь как акт героизма и чувства умиротворения. Он также присутствует во многих гимнах. Это красивая часть».

Несмотря на отсутствие «Прелюдии 1812», гаубица все же могла появиться на вечеринке в Томпсон-парке. Г-н Эндрюс сказал, что их можно использовать во время «Звездно-полосатой вечности» и/или в драматическом финале «Финляндии».

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Тона «Приключений в космосе» будут представлять собой сочетание классики и современности. Космические мелодии выйдут в первом полугодии с песней «Sprach Zarathustra» немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864-1949). Композиция, пожалуй, более известна, чем фильм Стэнли Кубрика 1968 года «2001: Космическая одиссея».

Завершит первую половину концертов «Юпитер» из оркестровой сюиты «Планеты» английского композитора Густава Холста (1874–1934).

«Это одно из самых популярных и самых известных произведений классической литературы», — сказал г-н Эндрюс.

В 2017 году оркестр представил всю группу «Планеты».

Во второй половине церемонии прозвучат следующие «космические» мелодии из голливудских фильмов:

«Марш Империи» из фильма «Звездные войны»; Антологии из «Аполлона-13» и «Звездного пути» разных лет.

Г-н Эндрюс также включил новую тему из франшизы «Звездные войны»: тему из «Мандалорца». Сериал был показан на Disney Plus.

«Это всего лишь короткая тема, и я подумал, что это будет весело», — сказал г-н Эндрюс. Это показывает, куда ушли «Звездные войны».