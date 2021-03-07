Алена Кусторная, Лучший фигурист мира прошлого сезона, оставил тренера Евгений Плющенко Для предыдущего тренера эфир Ноутбук Размер, На пробной основе не менее месяцев, в последнюю смену знатной россиянки.

Кусторная сказала, что в этом сезоне она поняла, что, если бы она была с Тотбериде, своим доминирующим тренером в сезоне 2019-2020, она могла бы заставить себя делать больше. Согласно расшифровке интервью российского телевидения, опубликованного в субботу.

Тутберидзе сказала, что хочет, чтобы Косторная вернула себе тройного мужа Акселя, прыжок, который она сделала в сезоне 2019-2020, но не в прошлом сезоне.

Костурная, лидер чемпионата мира 2020 года до его отмены, не входила в состав российской сборной из трех женщин, которая была выбрана в понедельник для участия в чемпионате мира этого сезона в конце этого месяца.

17-летняя Костурная пропустила соревнования в начале этого сезона, в том числе чемпионат России в декабре, после положительного результата теста на коронавирус.

В минувшие выходные она финишировала шестой во внутренних соревнованиях, последнее событие перед тем, как стать глобальной командой. Она сказала, что знает, что после этого исхода необходимы изменения, согласно стенограмме интервью, опубликованной в субботу.

В июле прошлого года впервые стало известно, что Косторная вошла в тренировочную группу четырехкратного призера Олимпийских игр Плющенко.

Ранее она ушла от Тутберидзе, чей Instagram отметил, что Косторная передала тренерской команде список других женщин, с которыми она не хотела делить ледовое время, после того, как она бежала на международном уровне без поражений в своем первом сезоне. Тутбирдзе тренирует Кусторную с февраля 2017 года.

Плющенко, новый тренер, и уже более авторитетный Тутперидзе разработали соревновательные тренировочные комплексы.

Также в прошлом сезоне товарищ молодой российской звезды Александра Трусова Она перешла с Тутберидзе на Плющенко. Трусова вошла в состав сборной мира в этом сезоне вместе с Анна Шерпакова (Ученица Тутберидзе), и Елизавита Токтамышева (С обучением Алексей Миссия).

Тотперидзе был известен своей тренерской работой Евгения Медведева До двух чемпионатов мира и Алина Загитова К олимпийскому титулу 2018. Медведева покинула Тутперидзе Брайан ОрсерГруппа из Торонто вернулась в 2018 году на свою родину, в Россию, и в Тутбирдзе, в последний межсезонный период на фоне пандемии, и рассталась с Урсером на хороших отношениях.

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