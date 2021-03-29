Звездные войны «Оби-Ван Кеноби» показывают команду Disney + с удивительными возвращениями.

Закрывать Отмечая 40-летие «Звездных войн: Империя наносит ответный удар», Марк Хэмилл (он же Люк Скайуокер) представляет невиданные ранее эксклюзивные кадры для USA TODAY. USA Today

Оби-Ван Кеноби будет сопровождать знакомые лица по возвращении на Disney +.

Новый сериал «Звездные войны», после того как Юэн МакГрегор впервые увидел в приквелах юного Оби-Вана, объявил в понедельник, что его производство начнется в апреле, и представил множество популярных актеров, в том числе двух других персонажей приквела, которые знакомства.

Как уже было объявлено Lucasfilm, Хайден Кристенсен, сыгравший Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера в «Атаке клонов» и «Месть ситхов», повторит свою роль в сериале. К нему также присоединятся Джоэл Эдгертон и Бонни Пейс, сыгравшие Оуэна и Пиро, брата и жены Энакина, которые продолжат воспитывать Люка Скайуокера. Пьесс получил известность в прошлом году после появления в документальном сериале HBO «Обет» о предполагаемом культе NXIVM. Писс был одним из разоблачителей, которые работали с документальными фильмами, чтобы разоблачить NXIVM.

Оби-Ван Кеноби (Юэн МакГрегор) и Энакин Скайуокер (Хайден Кристенсен) охотятся за головами в «Атаке клонов». (Изображение: Lucasfilm)

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Среди других актеров – Комиль Нанджиани, Индира Варма («Игра престолов»), Роберт Френд, Осия Джексон-младший («Прямо из Комптона»), Сон Кан (Хан из фильмов «Форсаж») и Мусса Инграм (« Маневр “). Королева”), Саймон Киссель и Бенни Сафди (содиректор “Uncut Gems”).

В ролях Оби-Ван Кеноби. (Изображение: Disney +)

Действие сериала происходит через 10 лет после «Мести ситхов», где Кеноби сталкивается со своим самым большим поражением, падением и коррупцией своего лучшего друга и ученика джедая, Анакина Скайуокера, ставшего злодеем лорда ситхов Дарта Вейдера, согласно пресс-релизу.

«Оби-Ван» – лишь один из многих сериалов «Звездных войн», которые появятся в Disney + в ближайшие несколько лет.

Две подгруппы самых популярных хитов Disney +, «Мандалорианец» – «Рейнджеры Новой Республики» и «Асока» – присоединятся к Disney + на Рождество 2021 года. «Книга Бобы Фетта» в конце 2 сезона «Мандалорца» “, Он также поступит в потоковый сервис в декабре 2021 года.

Скоро появятся и другие серии «Звездных войн», в том числе «Андор» с Диего Луной в главной роли в роли персонажа, которого он сыграл в фильме «Rouge One» 2016 года. Джастин Симин («Дорогие белые люди») стоит за «Лэндо», в котором он появляется. как Лэндо Калриссиан из предыдущих фильмов. А «Послушник» тоже есть в творчестве Лесли Хэдленд («Русская кукла»).

Еще мультсериалы «Звездные войны», «Плохая партия» и «История дроидов» также в действии. А «Звездные войны: Видения» – это серия короткометражных фильмов.

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Вклад: Гэри Левин

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