Российский певец и бизнесмен Тимур Юнусов, более известный как Тимати, пьет кофе в четверг, 18 августа 2022 года, в недавно открывшемся Stars Café на бывшей территории Starbucks в Москве после того, как компания ушла из России. АП

Название почти такое же: Stars Coffee. Эмблемой мог бы стать близнец, разлученный при рождении русалки из Starbucks, с распущенными волосами, загадочной улыбочкой и звездой над головой, хотя вместо короны Starbucks она носит русский головной убор, который называется кокошник.

Меню, согласно заявлению компании, представленному за день до официального открытия магазина в пятницу, будет знакомо любому покупателю Starbucks.

В четверг Starbucks заявила, что не комментирует открытие новых магазинов.

Базирующаяся в Сиэтле Starbucks была одной из самых заметных волн иностранных компаний, которые ушли из России или приостановили свою деятельность в ответ на военную операцию России на Украине. Другие компании включают McDonald’s, Ikea и гиганта быстрой моды H&M.

Уход этих компаний стал психологическим ударом для россиян, привыкших к комфорту потребительской культуры западного образца. Но российские предприниматели вдруг увидели возможность в пустующих магазинах.

Бывшие точки McDonald’s вновь открываются и привлекают большое количество посетителей под названием «Вкусно_и точка». Хотя название не так легко произносится и его немного сложно перевести (примерно: это вкусно_период), меню является свидетельством традиции как самой чистой формы лести.

Юнус Юсупов, известный рэп-исполнитель, использующий сценический псевдоним Тимати, и ресторатор Антон Пинский совместно приобрели активы Starbucks, а затем пошли еще дальше в стратегии имитации, дав операции английское название.

На пресс-конференции в четверг они пообещали вновь открыть все предыдущие Starbucks под новым именем и даже расширить бизнес.

Американская компания расширила свои российские операции примерно до 130 магазинов с момента входа в страну в 2007 году. Эти магазины принадлежали и управлялись ее франчайзером, кувейтской Alshaya Group.

В то время как близкое сходство между новыми операциями и их предшественниками можно рассматривать как чье-то вдохновение и усилия, преемники Starbucks и McDonald’s также соответствуют концепции национальной гордости.

Поскольку Россия пострадала от санкций и вывода иностранных войск, официальные лица неоднократно заявляют, что Россия преодолеет их, полагаясь на свои собственные ресурсы и энергию.

«Сейчас экономическая ситуация сложная, но настало время возможностей», — заявил государственному информационному агентству ТАСС Олег Искендеров, глава холдинга, участвовавшего в сделке со Starbucks.

«Последние четыре месяца мы очень активно наблюдали за выходом компаний в стиле Starbucks. Есть много других подобных примеров, но мы пока не можем о них говорить».

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