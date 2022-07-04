Звезду российского хоккея арестовали за уклонение от призыва в армию

Сообщается, что после ареста звезда хоккея был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия.

В понедельник российские СМИ сообщили, что звезда российского хоккея Иван Федотов был арестован якобы за попытку уклониться от военной службы и отправлен на крайний север страны для прохождения службы.

Один год военной службы является обязательным в России, но относительно непопулярен, и многие теперь опасаются, что их могут отправить в Украину.

Федотов, 25-летний вратарь сборной России по хоккею, недавно подписал контракт с «Филадельфией Флайерз» и вскоре должен был отправиться в США.

Несколько российских СМИ сообщили, что он был арестован в Санкт-Петербурге в пятницу вечером по подозрению в уклонении от военной службы.

Несколько СМИ сообщили, что после задержания звезда хоккея был доставлен в больницу из-за плохого самочувствия.

Адвокат Федотова и информационное агентство ТАСС сообщили, что его отправили в Североморск в арктической Мурманской области, где также находится крупная военно-морская база.

Другие СМИ, в том числе газета «Спортивный экспресс» и сайт «Фонтанка», сообщили, что Федотова отправили в Северодвинск в соседней Архангельской области.

Его адвокат подтвердил, что он был доставлен в больницу.

«Ивана (Федотова) ночью отправили в Североморск. Его увезли в больницу, но больше информации у меня нет», — заявил в воскресенье РИА Новости адвокат Алексей Пономарев.

Федотов был вратарем сборной России на Олимпиаде-2022 и завоевал серебряную медаль.

С 2021 по 2022 год выступал за ЦСКА.

Многие россияне избегают военной службы по медицинским или образовательным причинам. Некоторые просто игнорируют повестку или платят взятки.

Российская оппозиция обвинила власти в использовании военной службы для наказания критиков Кремля.

В 2019 году на активиста Руслана Шаведдинова, соратника заключенного оппозиционного политика Алексея Навального, надели наручники и отправили на отдаленный арктический архипелаг для прохождения службы.

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