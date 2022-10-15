Звезды балета, бежавшие от украинско-российской войны, собрались в США

Коста-Меса, США. Джой Вомак построила себе вымышленную жизнь в общеизвестно сложном мире русского классического танца, став первой американкой, окончившей Академию балета Большого театра.

Но карьера, вдохновившая ее на создание голливудского фильма, рухнула, когда на Москву обрушились первые бомбы, и она стала одной из десятков танцовщиц, бежавших от войны Владимира Путина.

«Мне было грустно, потому что это был конец знания того, что будет дальше. Для меня это почти было похоже на конец моей карьеры».

С вводом российских войск на Украину в феврале техасцы в Польше ставили «Гойку».

Фильм с Дайан Крюгер в главной роли рассказывает историю жизни Вомака: от его приезда в Москву в пятнадцатилетнем возрасте, не говоря ни слова по-русски, до главной роли в Кремлевском балете.

В тот момент Вомак знала, что она не может вернуться в Россию и должна оставить свои вещи, друзей и годы жертв, которые помогли ей добиться успеха в одной из самых конкурентных балетных сред в мире.

Я строил будущее в России. Я пыталась идти по обеим линиям, будучи балериной из Америки, но я также работаю в России.

«И моя карьера и образование в России привели к международной карьере на Западе. Так что мне очень тяжело прощаться с этим классом», — говорит она, снимая туфли, чтобы обнажить две ступни, покрытые шрамами от ее торговля.

страх и печаль

Десятки иностранных и местных танцоров уже бежали из России, опасаясь быть призванными на передовую, до того, как Путин приказал провести массовый митинг в 300 000 человек, чтобы поддержать свои слабые военные действия.

Даже без отзыва, говорит Элайджа Джевой, барабанная дробь конфликта переполняла культурные центры.

Гивой, уроженец Санкт-Петербурга с 26-летней карьерой, покинул Россию со своей женой-украинкой с началом войны.

Они не знали, что будут делать и куда пойдут, но он все равно был убежден, что это лучшее решение.

«Мы не могли нормально функционировать с тех пор, как все началось», — говорит он.

«Я думаю, что сейчас, когда я работаю в культурном пространстве России… это может быть невозможно.

«Дело не в искусстве. Оно только в страхе и печали».

Вомак и Джеффой, которые сейчас находятся в изгнании в Соединенных Штатах, знают, что им относительно повезло, что они смогли уехать.

Остальные не были.

«У меня есть прекрасный партнер, с которым я работаю в течение последнего года», — сказал Вомак.

«У него есть документы. Он балерина, он не в армии, и это конец его карьеры».

воссоединить их

Некоторые из ныне изгнанных танцоров собрались со своими бывшими коллегами по российской эстраде на единственное шоу под Лос-Анджелесом в следующем месяце.

Центр искусств Segerstrom, ультрасовременный культурный центр в маленьком городке Коста-Меса, проведет «Танцевальное воссоединение».

В однодневном шоу будет представлена ​​хореография и воссозданы некоторые элементы репертуара, поразившие московскую публику.

Художественный руководитель спектакля — Ксандер Пэриш, британец, 12 лет живущий и работающий в Москве, в том числе в Мариинском театре.

Приход, стажировавшийся в британском Королевском балете, рассказывает о том, какой эмоциональный вес пришлось искоренить этим танцорам с корнем.

«Театр становится твоей семьей. Ты работаешь с этими людьми, ты танцуешь с ними, ты близко знакомишься с ними, и ты работаешь в такой тесной близости. Твои тренеры — это твои родители.

Во время репетиций, увиденных AFP, чувствуется дух товарищества: актеры тайком переговариваются между собой на русском и английском языках, обсуждая, как должна работать каждая минута спектакля.

Пэриш считает, что шоу 12 ноября могло бы стать ступенькой к чему-то большему: более постоянная балетная труппа нашла бы место для этих талантов в изгнании.

«Потребовалось бы много времени, чтобы разобраться с этим. Но я имею в виду, что это было бы моей мечтой, если бы мы могли построить это в будущем», — говорит он.

«Это первые маленькие шаги и основы, которые удерживают нас вместе».

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