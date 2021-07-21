Звезды и линии – Адмирал США в этом регионе заявил, что операции России в Черном море «демонстрируют растущую агрессию»

На этом скриншоте из публикации Минобороны в Facebook российский истребитель Су-30СМ следует за позицией В-8 ВМС США над Черным морем 6 июля 2021 года во время учений НАТО «Морской бриз». (Facebook)

Неаполь, Италия – Высокопоставленный адмирал США и аналитик призвал союзников США и НАТО к твердому ответу, заявив, что российские военные операции в Черном море во время международных учений отражают все более агрессивные попытки установить контроль над регионом.

Кремль давно выступает против долгосрочных учений «Морской бриз», которые включают маневры 32 стран в этом году, а россияне считают свой задний двор одной из шести стран на границе с Черным морем.

По словам аналитиков, разница между двухнедельными учениями в этом году, которые завершились в начале этого месяца, заключалась в интенсивности действий России, нападениях на союзников по НАТО, не являющихся членами США, и в открытых переговорах высших должностных лиц.

Перед началом Sea Breeze русские произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу и преследовали военно-морской самолет США во время тренировок. Российские военные также фактически закрыли западную часть моря для собственных нужд.

Адмо ВМС США. Роберт б. Берк сказал, что действия России были попыткой заставить соседей принять версию о том, что ни одна другая страна не имеет права находиться в Черном море.

«Когда ударный самолет превышает высоту 100 футов над эсминцем, наши (командующие) выносят вердикт о том, находится ли этот ударный истребитель в профиле атаки», – сказал командующий ВМС США Бёрк-Африка и командование союзников в Неаполе. на мероприятии Livestream Мемориала ВМС США во вторник.

«… здесь есть тактический риск, и этот тактический риск становится стратегической проблемой, и это серьезная проблема для растущей агрессии».

Берк сказал, что усилия России по контролю над Черным морем должны соответствовать стратегическому присутствию США и НАТО.

«Мы должны оспорить версию (российского правительства), а не делать ее нормой», – сказал Берк.

В последние годы сопротивление Москвы учениям «Морской бриз» усилилось в соответствии с претензиями Украины на Крымский полуостров, который был аннексирован в 2014 году. Большинство людей в мире не согласны с этим утверждением.

Минобороны России все чаще использует социальные сети для распространения своих идей. Ранее в этом месяце на своей странице в Facebook его истребители опубликовали видео, на котором ВМС США «несут» над Черным морем Boeing B-8 Poseidon.

Боевики не позволили самолету США «пересечь государственную границу Российской Федерации», говорится в сообщении, посвященном встрече 6 июля.

Соединенные Штаты сохраняют за собой право летать в море в соответствии с международным правом.

На этом скриншоте из публикации Минобороны в Facebook шлем российского истребителя Су-30СМ отражается в кабине самолета, следуя за B-8 Poseidon ВМС США 6 июля 2021 года на Черном море. По словам некоторых аналитиков, российские военные операции в ответ на ежегодные учения НАТО с морской авиации были более частыми, враждебными и агрессивными, чем в предыдущие годы. (Facebook)

На этом видео показано голландское судно, встреченное в Черном море 24 июня. Россия заявляет, что стреляла истребителями и бомбами, чтобы не дать кораблю войти в ее территориальные воды.

Конвенция ООН по морскому праву России По соглашению иностранные суда имеют право «ходить мирно» в региональных водах.

По сообщениям СМИ, министерство обороны Нидерландов заявило, что российские военные самолеты неоднократно пролетали над их боевыми кораблями и совершали ложные атаки.

«Рост военной агрессии России против кораблей США и НАТО показывает, что Россия верит в ограничение доступа к Черному морю и запугивание военно-морских и торговых судов НАТО, когда это выберет Москва», – сказал Джордж Бенитес, эксперт по европейской обороне Атлантического совета. Мысль танк.

«Если НАТО и Соединенные Штаты не увеличат издержки для России за это опасное поведение, мы должны ожидать, что поведение России в будущем будет представлять большие риски», – добавил Бенитес, охарактеризовав действия России во время Sea Breeze как смоделированные атаки.

Россия использовала традиционные СМИ, чтобы оправдать этот провокационный и военный ответ.

Дмитрий Горенберг, старший научный сотрудник CNA, сказал, что президент Владимир Путин обсуждал этот вопрос во время своего ежегодного саммита, и предложил, чтобы Соединенные Штаты были причастны к инциденту с британским военным кораблем Arlington, W.C.

Но Горенберг сомневался, что Россия готова вовлечь силы НАТО в вооруженный конфликт, заявив, что действия Москвы были отличной попыткой посеять беспокойство на Западе.

Например, российское видео столкновения с HMS Defender показало предупредительные выстрелы, но звук российского командира также сказал экипажу подтвердить, что «четкая и повторная» атака не поразила британский корабль, пишет Горенберг в анализе. штука для России Вещи.

По словам Горенберга, Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать своих партнеров в Черном море и сохранять свободу судоходства, не увеличивая свое присутствие сверх того, что было в последние несколько лет.

«Россия осознает, что она не может контролировать все Черное море, но она хочет быть там доминирующей военно-морской силой», – сказал он.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, возглавлявший армию США в Европе, сказал, что США и НАТО должны приложить больше усилий.

«Соединенным Штатам и НАТО нужна стратегия для более крупного черноморского региона, которая объединяла бы усилия во всех сферах, включая дипломатию / политику, информацию, экономику и вооруженные силы», – сказал Ходжес, занимающий должность председателя Першинга в Центре анализа европейской политики. .

Он сказал, что для этого потребуются корабли НАТО в Черном море каждый день в году.

«Все, что Россия надеется сделать в восточном Средиземноморье или в Северной Африке, исходит из региона Черного моря», – сказал Ходжес. «Это их отправная точка для всего на юге».

Ходжес сказал, что ожидает, что Москва продолжит эти усилия.

«Это будет долгое жаркое лето на Украине и вокруг нее из-за военного присутствия России», – сказал Ходжес. «Мы только в паузе … они останавливаются только тогда, когда останавливаются».



