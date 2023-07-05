Российское вторжение в Украину продолжает давать сбои — наряду с пропагандистской кампанией Кремля, направленной на то, чтобы убедить россиян в том, что поддержка войны является их священным долгом. Прокремлевские пропагандисты единогласно соглашаются с тем, что война Владимира Путина затянулась, но настораживает тот факт, что конечная цель так называемой «спецоперации», похоже, никому не известна.

Во время эфира программы НТВ в среду место встречиведущие Андрей Норкин и Иван Трушкин вели дискуссию об эффективности доморощенной пропаганды, жалуясь на отсутствие просмотров и комментариев на «патриотические» рекламные ролики, призывающие молодежь рваться на передовую.

Один из гостей, российский рэпер Петаха, настоящее имя которого Давид Нуреев, не стал ходить вокруг да около. «Что касается молодежи, то, честно говоря, я общаюсь со многими из них, и очень немногие из них понимают, что мы там делаем, потому что они [Ukrainians] Наши границы они не пересекали. Очень немногие понимают. «Попытка оседлать волну советской идеологии и заявить, что мы воюем с немцами, очень сомнительна».

Трошкин спросил: «Можете ли вы сделать ролик, объясняющий, что мы там делаем, понятным языком?» Птаха ответил: «Я и сам не совсем понимаю». Норкин сердито ответил: «Я категорически отвергаю то, что вы сейчас говорите, молодой человек. Давайте не будем тут бодаться».

Не испугавшись, Петаха продолжил свою речь, заявив, что группа наемников Вагнера воюет только «для зарабатывания денег», а остальные российские силы не понимают целей Москвы. А когда гости навалились, громко споря с пренебрежительной оценкой, Норкин замолчал с таха: «Я не хочу вас оскорбить или унизить, но вы почти уверены, что вы правы, несмотря на отсутствие у вас оснований. Вы хотите, чтобы мы вам все это объяснили, но мы не будем». Не в этом суть сегодняшней программы».

трансляция в понедельник Вечер с Владимиром Соловьевымодноименный проповедник пожаловался на «разрыв поколений», указав, что мужчины его возраста воюют на Украине, а молодые россияне не горят желанием участвовать в битве.

В эфире Соловьева в среду темы пропаганды и повсеместного непонимания далеко идущих целей России были в центре внимания. Андрей Сидоров, заместитель декана кафедры глобальной политики МГУ, предсказал, что весной 2024 года Запад усилит медийное наступление на Россию, ориентируясь на президентские выборы. «Уничтожение России — главная цель Запада, и они это открыто признают», — сказал он.

С заметным раздражением Сидоров отметил: «Когда правительство не ставит четких целей, очень трудно выполнить свою присягу… Так в чем наша цель?» Он посетовал на отсутствие ясности в отношении территории, которую Россия намерена оккупировать у Украины, выразив надежду, что конечная цель будет включать все украинские земли. во время эфира программы во вторник Время покажетдепутат Госдумы Александр Казаков так же заявил, что Россия должна захватить всю Украину: «Нам нужно все — все!»

Стремление государственных СМИ контролировать повествование о войне ощутимо, а промоутеры, похоже, борются за самую возмутительную теорию о том, что произойдет, если Россия проиграет войну. Глава RT Маргарита Симоньян ранее заявляла, что русские окажутся в западных концлагерях или превратятся в безмозглых еху, а профессор Дмитрий Евстафьев предсказал, что их будут держать в клетках и выставлять вместе с животными в зоопарке.

«Что будет, если Западу позволят построить такой мир, какой он хочет создать? Какой это будет мир? Может ли в этом мире жить обычный человек?», — сокрушался в выступлении Соловьева политолог Сергей Михеев. «Люди превратятся в нелюдей… Человечество в целом будет уничтожено… Нас ждет насильственная замена людей роботами и роботами… Если мы не противостоим Западу, ужас последует, это будет катастрофа».

Декан факультета телевидения МГУ Виталий Третьяков, явно стремясь укрепить идеологические позиции России и устранить иностранное влияние, подтолкнул российских либералов к публичному осуждению их письменной критики Советского Союза. Он потребовал от Российской академии наук устроить эти публичные доносы и бросил еще одно предложение: «Может быть, нам стоит сжечь эти книги!»

Михеев взволнованно воскликнул: «С их авторами!»