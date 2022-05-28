Звезды «Очень странных дел 4» Дэвид Харбор, Бретт Гельман и Вайнона Райдер рассказывают о российских тюрьмах и фильмах ужасов 80-х (видео)

Только что на Netflix вышли первые семь крупномасштабных серий «Очень странных дел 4». И если вам все еще нужно более «Очень странные дела», посмотрите нашу беседу со звездами Дэвидом Харбором, Бреттом Гельманом и Вайноной Райдер в видео выше.

Харбор рассказал о том, как много времени прошло в российских трудовых лагерях между «Черной вдовой» и «Очень странными делами». Конечно, он указывает на различия: один — русский суперсолдат, а другой — шериф провинциального городка или, как выражается Харбор, «самый американец по происхождению в русской тюрьме». Это метафора американского ковбоя. в русской тюрьме, который должен каким-то образом совершить свой «большой побег». Он даже указывает на различия. Различают персонажей по внешнему виду — в фильме «Черная вдова» у него длинные волосы и густая борода; в Stranger Things, у него бритая голова и борода.

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«Но мне очень жаль, Интернет, — сказал Харбор, — я получил эти два заказа подряд и знал, что ты собираешься устроить мне за это ад». «Все лучше, чем у тех несчастных протестующих, которые сейчас находятся в российских тюрьмах», — добавил Райдер, имея в виду нынешние геополитические потрясения, а не, знаете ли, Перевернутую. «Это очень странно для меня, время этого».

Мы также слышим о фаворитах суперзвезд 80-х (осторожно, спойлер: Райдер выбрал фильмы из 70-х, но не говорите об этом так, как мы вам сказали), поскольку этот сезон «Очень странных дел» во многом обязан ужасам той эпохи. классика.

Первая часть «Очень странных дел 4» уже транслируется на Netflix. Вторая часть выйдет 1 июля.

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