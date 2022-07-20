Звезды российского тенниса подумывают о том, чтобы сбежать, чтобы избежать дисквалификации на Уимблдоне в следующем году.

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Дарья Касаткина и Наталья Забяко — Instagram





Двое ведущих российских теннисисток отказались исключать дезертирство, чтобы избежать повторного исключения с Уимблдона в следующем году, а одна призналась, что может никогда не вернуться домой после того, как станет лесбиянкой.

Андрей Рублев и Дарья Касаткина подняли вопрос о смене гражданства после того, как их отстранили от участия в турнире этого года из-за их страны. Вторжение в Украину.

Рублев, № 2 в России и № 8 в мире, и Касаткина, № 1 в мире и № 12 в мире, сделали замечания в интервью, которое транслировалось чуть более чем через неделю после победы ее бывшей соотечественницы Елены Рыбанкиной на Уимблдоне. .

Россия быстро приписала себе победу Рыбанкиной, которая перешла на сторону Казахстана в 2018 году, полностью подорвав попытку Всеанглийского клуба избежать нации-изгоя, используя турнир в качестве пропаганды во время войны в Украине.

Эффективность запрета для россиян и белорусов уже ставилась под сомнение, когда накануне мероприятия Грузию допустили к представителю российского специалиста по браку Натиле Дзаламидзе.

В видеоинтервью российскому блогеру Вите Кравченко Рублев сказал: «Говоря о попадании на Уимблдон, допустимо сменить паспорт. После этого участие будет разрешено.

«Если нас отстранят от участия во всех турнирах, а я захочу продолжить свою спортивную карьеру, то да, это будет один из вариантов».









© Предоставлено The Telegraph

Андрей Рублев — GETTY IMAGES





Касаткина добавила: «Наша федерация перестала существовать ради Международной федерации тенниса. У нас отобрали чемпионат мира. С Олимпиадой дело витает в воздухе.

«Поменять паспорт? Посмотрим».

Касаткина также использовала интервью, чтобы представить себя геем, рассказав, что у нее был роман с другой женщиной и что «жить в туалете невозможно», а также призвала к прекращению войны в Украине.

Позже в этом году полуфиналистка Открытого чемпионата Франции по фигурному катанию опубликовала в Instagram фотографию, на которой она обнимает серебряную медалистку Олимпийских игр по фигурному катанию из России Наталью Заппяко с смайликом в виде сердца, и назвала это «мой сладкий пирог» в своем посте в Твиттере.

Забияко, завоевавшая олимпийскую медаль в 2018 году, разместила ту же фотографию и смайлик в Instagram (см. ниже).

Касаткина выступила в качестве законодателя в ходе дебатов в своей стране о начале новых репрессий против открытых геев.

С 2013 года в России запрещено пропагандировать детский гомосексуальность, и этот закон используется для прекращения гей-парадов и задержания активистов.

Вскоре это может быть ужесточено до полного запрета.

В своем интервью Касаткина, которая живет и тренируется в Испании, сказала: «Многие темы в России табуированы. Это представление о том, что кто-то хочет быть геем или стать геем. [gay] Смешно. Я думаю, что нет ничего проще в этом мире, чем быть натуралом.

«Если бы был выбор, никто бы не выбрал быть геем, зачем усложнять себе жизнь, особенно в России? Какой смысл?»

Выражая свой страх, что она «никогда» не будет держать за руку свою подругу дома, она добавила: «Жить в чулане невозможно. Это так тяжело, это бессмысленно. Единственное, что имеет значение, это жить в мире с самим собой, и- — любое другое лицо».

Касаткина сказала, что ее вдохновило на признание после того, как в прошлом месяце российская футболистка Надя Карпова заявила, что она лесбиянка.

«Я считаю важным, чтобы об этом действительно говорили влиятельные люди из спорта или любой другой сферы», — добавила Касаткина. «Это важно для молодых людей, которые испытывают трудности в обществе и нуждаются в поддержке».

На вопрос, чего она хочет больше всего в жизни, она ответила «пока не кончится война», назвав конфликт на Украине «полным кошмаром».

Тем, кто критикует войну в России, может грозить тюремное заключение.

В интервью Касаткина призналась, что боится не успеть вернуться домой, и в дальнейшем расплакалась.

Выход Касаткиной в полуфинал Открытого чемпионата Франции, где она проиграла будущей чемпионке Иге Святек, стал ее лучшим выступлением на турнирах Большого шлема.

Ее лучшим достижением стал выход в четвертьфинал Уимблдона в 2018 году, где она также проиграла возможной победительнице Анжелике Кербер.

Победа Рыбанкиной со счетом 3:6, 6:2, 6:2 над Онс Жабером за неделю до субботы была немедленно подхвачена Федерацией тенниса России, которая заявила, что 23-летняя теннисистка — «наш продукт».

Они также высоко оценили ее программу стажировки в стране после того, как герцогиня Кембриджская подала ей блюдо Venus Rosewater.

«Все-таки это русская школа. Вы долгое время играли у нас здесь, а потом в Казахстане», — сказал спортивному сайту «Чемпионат» президент ФРТ Шамиль Тарбышев.

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