Звезды российской и украинской эстрады отправятся в благотворительный тур

Гданьск (Рейтер) — Российская панк-группа Bornophilmy и украинский поп-рок-исполнитель Nervi выступают вместе в рамках благотворительного тура «Stand with Ukraine».

Говорят, что прибыль от концертов, последний из которых состоялся в среду в польском городе Гданьск, будет передана организациям, помогающим пострадавшим от войны украинцам, и пойдет на покупку медицинского оборудования.

Тур, в котором также участвует российский рэпер Face, начал нападающий «Нерви» Женя Мильковский, который родился в Покровске Донецкой области Украины и живет в Москве с 2014 года после подписания контракта с российской компанией.

«Как только разразилась война, мы сразу же почувствовали необходимость сделать что-то полезное. И я думаю, что это самое полезное, что мы можем сделать прямо сейчас», — сказал Мильковски агентству Reuters.

Мельковский был вынужден покинуть Россию после того, как 24 февраля опубликовал в своих социальных сетях серию постов, осуждающих вторжение Москвы в Украину.

«Мне теперь запрещен въезд (в Россию) на 50 лет. Я враг России — я не знаю, как это называется — просто нежеланный человек», — сказал он.

Россия заявляет, что начала «специальную военную операцию» по разоружению и «дискредитации» своего соседа. Украина и ее союзники называют вторжение неоправданной агрессивной войной.

Российская группа «Порнофильмы» столкнулась с неприязнью властей из-за своей антивоенной позиции. Официальная страница группы в российской социальной сети «ВКонтакте» была заблокирована по решению Генеральной прокуратуры России от 2 июня.

Певец Володя Котляров сказал: «Ну, я не думаю, что все россияне поддерживают эту войну. Я думаю, что многие боятся обозначить свои позиции, считают, что от них ничего не зависит, система их разжует и выплюнет».

Российский государственный центр изучения общественного мнения сообщает, что 72% россиян поддерживают действия Кремля в Украине.

Котляров сказал, что частью мотивации группы присоединиться к туру, чтобы помочь жертвам войны, являются крепкие отношения, которые они установили с украинской аудиторией.

«Мне кажется, что это решение приняли не мы, а это решение пришло к нам», — сказал он. Это, пожалуй, единственно правильное решение в данной ситуации. «

(Отчетность сотрудников агентства Reuters; редактирование Алекса Ричардсона)