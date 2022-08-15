Звезды футбола и Голливуда просят увеличить пожертвования в Украину

Бородянка, Украина (AFP) – Голливудский актер Лив Шрайбер и бывшая звезда украинского футбола Андрей Шевченко обратились с призывом продолжить международные пожертвования в Украину во время визита в понедельник в жилой район под Киевом, который сильно пострадал от российских бомбардировок.

«Люди рассматривают это как разовую вещь. Видите ли, люди живут с этим каждый день», — сказал Шрайбер, сыгравший главную роль в фильмах «Люди Икс: Начало: Росомаха» и «Человек-паук: Через вселенные».

«Это трусливый шаг», — сказал Шрайбер, указывая на поврежденный многоквартирный дом на Бородинке, в 50 км к северу от Киева.

Бородинка находится в районе Бучи, где после российской оккупации и отступления в конце марта были обнаружены сотни погибших мирных жителей. Украинские власти заявили, что в этом районе повреждено 16 000 многоквартирных домов.

Шрайбер, который имеет украинские корни и участвует во многих благотворительных инициативах страны, ранее встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время войны Украину посетили несколько голливудских звезд, в том числе Анджелина Джоли, Шон Пенн и Бен Стиллер.

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